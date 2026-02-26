Prisión permanente por matar a un anciano y ocultarlo en un bidón con cal: se defendió asegurando que sufría el "síndrome del cuidador quemado"

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía al cuidador que asfixió en julio de 2023 al octogenario al que atendía en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias y luego lo mantuvo oculto durante dos meses en un bidón con cal de construcción.

En la sentencia, el tribunal ve probado, en consonancia con el veredicto por unanimidad del jurado popular, que Jaime Enrique M. R. mató a Manuel López Borrajo, de 89 años, a quien cuidaba desde 2016, asfixiándolo "sorpresivamente" con el cinturón de su coche cuando volvían desde el hospital en el que estaba ingresado.

Además, el fallo condena al acusado por apropiación indebida al haberse apoderado de más de 96.000 euros de las cuentas bancarias del fallecido y le añade una pena de cinco años de cárcel por ilícito patrimonial, así como la intervención de los 63.950 euros hallados en el registro domiciliario de la casa que había comprado gracias a un préstamo del anciano.

"Síndrome del cuidador quemado"

El cuidador alegó en el juicio que sufría el "síndrome del cuidador quemado" dados los exigentes cuidados que exigía un hombre "incapacitado" y con un síndrome parkinsoniano, aunque la sentencia, en consonancia con los peritos que testificaron en la Sala, ha descartado esta afectación.

El magistrado destaca la especial vulnerabilidad de la víctima por su edad y estado de salud, por lo que procede imponer la mayor pena del Código Penal, aunque tras el acuerdo con la defensa en el que la Fiscalía rebajó la petición por apropiación indebida a 5 años, la revisión de la pena y el posible acceso futuro a tercer grado se harán antes de los 20 años que dicta la ley.

Los hechos probados consideran que en julio de 2023 Manuel ingresó en un hospital y, al recibir el alta el día 12 de ese mes, el acusado acudió a recogerlo en su vehículo, ambos discutieron y el cuidador detuvo el coche cerca de una gasolinera donde le asfixió de "forma sorpresiva" aprovechándose de su delicado estado.

Tras esto, Jaime viajó hasta su casa con el cadáver de Manuel en el asiento del copiloto y después lo introdujo en un bidón de plástico azul y lo cubrió con cal de construcción "con la intención de retrasar la descomposición del cuerpo", a la vez que construyó una estructura de madera a modo de caja para disimular su contenido.

Un cuerpo momificado y de extrema delgadez

El 19 de septiembre, dos meses después del asesinato, el procesado confesó a su mujer que Manuel no estaba en una residencia, como le había dicho, sino que le había matado y su cuerpo estaba escondido en el trastero.

Esa misma tarde pidieron ayuda a su asistenta -que no sabía nada del asunto- para sacar del trastero el bidón con el cadáver y le solicitaron a una conocida que les dejase su finca en Sotillo de la Adrada (Ávila) para que Jaime pasara la noche.

Cuando su marido se dirigía a la finca con el cadáver de Manuel en el coche, su esposa -que fue investigada inicialmente- acudió a la Guardia Civil para denunciarle, tras lo que los agentes detuvieron a Jaime, que les dijo que había hecho "cosas muy malas", y llamaron a los efectivos de policía científica.

Los agentes de Criminalística abrieron el bidón y hallaron un cuerpo de 1,70 metros, de "extrema delgadez" (40 kilos de peso), cubierto por cal apagada (la viva lo habría disuelto) y cuya piel "se desprendía solamente con el tacto", declararon en la Sala. Tras esta sentencia, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.