El precio de la vivienda en Madrid subió un 13% en 2025, el mayor incremento en más de 15 años

No frena la escalada del precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Según datos del Colegio General del Notariado, el importe del metro cuadrado en la región creció un 13% en 2025 y pasó de 3.058 euros en 2024 a 3.463 euros el año pasado. Es el mayor incremento interanual registrado por los notarios españoles en los últimos más de 15 años. Los precios en la región no han dejado de crecer desde 2013, cuando alcanzaron sus mínimos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, con la única excepción de 2020, el año de la pandemia.

Madrid es, además, la segunda región española donde los precios son más elevados, por detrás de Baleares, donde el metro cuadrado en 2025 alcanzó los 4.061 euros, y por delante del País Vasco (2.995 euros el metro cuadrado) y Cataluña (2.323 euros por metro cuadrado). En términos de incremento interanual, la Comunidad de Madrid es la tercera autonomía con un mayor aumento respecto a 2024, tras Canarias y Murcia, en ambos casos con un 14,4%. El precio promedio del metro cuadrado en España el año pasado fue de 1.902 euros, un 7,5% más que en 2024.

En cuanto al tamaño medio de las viviendas que fueron objeto de compraventa a lo largo del año pasado se observa un leve aumento de un 1,1%. La superficie media de las casas vendidas en Madrid en 2025 fue de 110,2 metros cuadrados frente a los 109 metros cuadrados de media de las vendidas en 2024.

En total, se registraron el año pasado 84.367 operaciones de compraventa de vivienda en 2025 en la región, 4.166 menos que el año anterior, lo que supone un descenso del 4,7%. Resultan menos que en Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sí creció, sin embargo, el número de hipotecas concedidas. Fueron 79.305, un 9.4% más en relación con las de 2024.

Significativamente superior, hasta un 18%, fue el aumento de la cuantía promedio de esas hipotecas. La cifra se situó en 362.728 euros, lo que significa 149.185 euros más que la hipoteca media en España, de 213.543 euros. Es casi un 70% más. Madrid es la comunidad con las hipotecas de mayor cuantía, por delante de Baleares (341.072 euros) y Cataluña (222.512 euros).