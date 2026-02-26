La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas

La famosa actriz Loles León vendió su piso del centro de Madrid a finales del pasado año 2025. Situado en el barrio de Palacio, entre las Vistillas y la Almudena, el que ha sido su hogar en los últimos años ha pasado a manos de una poetisa madrileña, que desde ahora podrá disfrutar de una localización que combina tranquilidad y vida urbana. Aunque la cifra exacta no se ha publicado, se estima que la venta haya rondado el millón de euros, según el tamaño del inmueble y las condiciones del mercado actual.

La actriz Loles León durante el photocall de la película 'Padre no hay más que uno 2. La llegada de la suegra’ / Eduardo Parra (Europa Press)

Más de 150 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas al Jardín de las Vistillas

El piso suma un total de 157 metros cuadrados distribuidos entre el hall de la entrada, un gran comedor, una cocina con despensa, seis habitaciones, un baño y un aseo. Con un tamaño considerable pese a estar situado en pleno centro de Madrid, sus estancias independientes y sus techos generosos hacen que su distribución recuerde a otra época. Además, sus vistas abiertas hacia las Vistillas han hecho que esta vivienda se convierta en una pieza especialmente atractiva en el mercado inmobiliario madrileño.

Tropiezos financieros de la artista

El edificio, levantado en 1947, conserva ese aire clásico del Madrid Antiguo, con pisos amplios y una distribución tradicional. En él, Loles León encontró cierta calma tras años complejos en el ámbito económico, unos tropiezos financieros de los que ella misma habló junto a Jordi Évole.

Con su franqueza habitual, la artista explicó que a veces había llegado a aceptar trabajos simplemente porque necesitaba dinero. "En la vida todos tenemos mochilas", decía aludiendo a las pérdidas, inversiones fallidas y presiones fiscales que había sufrido a lo largo de su carrera. Esta situación ya propició que Loles tuviera que vender otro apartamento hace años. La venta de su apartamento en la playa supuso una operación en la que perdió los ahorros que había acumulado durante tres décadas.

Sin embargo, uno de sus episodios más delicados fue su enfrentamiento con Hacienda por las declaraciones correspondientes a 2008, 2009 y 2010, que se saldaron con una regularización cercana a los 188.000 euros y una multa que rondaba los 65.000 euros.

La Agencia Tributaria consideró que determinados ingresos facturados a través de su sociedad debían haberse declarado como persona física / José Ramón Hernando (Europa Press)

No es un final, sino un cambio

Pese a encontrarse sin colchón financiero, lejos de retirarse, la actriz se dedicó en cuerpo y alma al teatro, la televisión y el entretenimiento, reconstruyendo poco a poco su situación económica. Hoy, con 75 años sigue en activo y la venta de este inmueble se suma como un movimiento más dentro de una biografía profesional que nunca ha sido lineal. Así, la venta de su piso en el barrio de Palacio no suponía para ella un final, sino un cambio.