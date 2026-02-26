El Paseo Verde del Suroeste contará con tres colinas artificiales, pérgolas solares y un carril bici

El soterramiento de la A-5 no solo transformará la movilidad del suroeste de Madrid: también cambiará el paisaje. Las tierras extraídas de la excavación del túnel se reutilizarán para levantar tres colinas artificiales que permitirán reducir “significativamente” el volumen de material a gestionar como residuo, según destaca el Ayuntamiento, y, al mismo tiempo, crear nuevos espacios de ocio y naturaleza sobre la futura cobertura verde.

La Junta de Gobierno municipal de este jueves dará luz verde al contrato para licitar el proyecto de urbanización del Paseo Verde del Suroeste, en el que destacan estos tres montículos artificiales. Ubicadas en la parcela de la antigua subestación eléctrica de Iberdrola, permitirán “integrar urbanísticamente” el Paseo Verde del Suroeste con los grandes pulmones verdes del entorno: la Casa de Campo y la Cuña Verde de Latina.

Cada una de ellas tendrá un uso distinto. Así, la colina norte contará con unas gradas que darán a un skate park y un circuito de pump track (circuito de saltos para bicis tipo BMX); la situada al oeste incorporará un mirador desde el que contemplar todo el entorno verde que se generará y, por último, la colina sur se reservará como espacio para la biodiversidad, con zona de merenderos. Además, en todas ellas se replantarán árboles apeados durante las obras, a los que se sumarán otros más de 7.000 a lo largo de todo el paseo.

Pérgolas solares para dar sombra y energía al túnel

Otro de los elementos llamativos del proyecto será la instalación de 8 pérgolas con paneles fotovoltaicos, que además de para ofrecer resguardo del calor y la lluvia también generarán la energía necesaria para abastecer el túnel. En total, las pérgolas ocuparán 5.643 metros cuadrados (aproximadamente tres cuartas partes de un campo de fútbol) y albergarán 1.055 paneles y seis inversores.

Según fuentes municipales, la producción anual estimada es de 561,43 MWh, equivalente al consumo eléctrico anual de 200 hogares en España. Además, el proyecto contempla también la termoactivación de la losa de fondo del tramo soterrado para proporcionar climatización geotérmica a la biblioteca Ángel González, con el objetivo de reducir consumo energético y reforzar la sostenibilidad ambiental.

Carril bici de más de tres kilómetros y ejes de conexión

El Paseo Verde del Suroeste incluirá un carril bici bidireccional que discurrirá en paralelo al vial de la A-5, desde la calle Illescas hacia Madrid Río, hasta enlazar con el tramo ciclista ya existente de la avenida de Portugal. Tendrá una velocidad máxima de 20 km/h, estará semaforizado y protegido entre parterres ajardinados y arbolado, formando un “pasillo verde”.

La conectividad ciclista se reforzará con tres ejes transversales: el enlace con el Anillo Verde Ciclista, la conexión desde Los Yébenes y el acceso al carril existente en el entorno del Parque de Atracciones. Junto con las vías para bicis, el Ayuntamiento destaca asimismo la presencia de numerosos pasos peatonales y la accesibilidad de los itinerarios para personas con movilidad reducida y para ciudadanos con baja visibilidad o ciegos.

Bus-VAO bajo tierra y menos tiempo en los interurbanos

Bajo el parque, el soterramiento de la A-5 se materializará en un túnel con tres carriles por sentido. Los dos pegados a la mediana funcionarán como carriles bus-VAO con señalización variable para regular su uso según la demanda del tráfico. El objetivo, apunta el Consistorio, es agilizar la circulación de los autobuses interurbanos, que recorrerán el túnel sin paradas intermedias.

Según los cálculos municipales, en la hora punta de la tarde la reducción media del tiempo de viaje puede llegar a ser de hasta 11 minutos por viajero y trayecto en sentido salida y a 4,5 minutos en sentido entrada a la capital. En la hora punta de la mañana, la ganancia media estimada es de 3,5 minutos por expedición y viajero.