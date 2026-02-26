¿Quiénes son 'Los Pancetas', el nuevo núcleo duro de Ayuso en la Asamblea de Madrid?

A rey muerto, rey puesto. Tras el cese de Emilio Viciana como consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y la posterior desbandada de sus afines en el PP de la región, un nuevo grupo se hace fuerte en torno a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Si antes dominaban 'Los Pocholos', ahora son 'Los Pancetas' el nucleo duro.

Un pequeño terremoto sacudió el PP de Madrid a comienzos de la pasada semana. Sorpresivamente, Ayuso cesaba a Viciana como consejero por el bloqueo de la futura ley universitaria, ya paralizada, una decisión que no sentó del todo bien en el seno del partido. También fueron apartados el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas, y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda.

Con ello, llegó una cascada de dimisiones de simpatizantes con el exconsejero. Primero fueron los diputados autonómicos conocidos como 'Los Pocholos': Pablo Posse, exportavoz de Educación, Mónica Lavín y Carlota Pasarón. Estos jóvenes parlamentarios, conocidos así por su estética pija, irrumpieron en 2023 en las listas y habían orbitado políticamente alrededor de Viciana. Además, formaban parte de un grupo de teatro que dirigía Antonio Castillo Algarra, director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y el que presuntamente manejaba en la sombra los hilos de la educación madrileña, cuya dimisión también se hizo efectiva al día siguiente.

Un nuevo grupo al frente del PP de Madrid

Una vez han desaparecido 'Los Pocholos', ahora son 'Los Pancetas' los que toman el relevo como clan fuerte, según revela El País. El círculo de poder está comandado por Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea y uno de los rostros más cercanos a Ayuso. Su relación con la presidenta viene de largo, ya que ambos fueron estrategas de comunicación de Esperanza Aguirre y desde entonces mantienen buena relación.

Carlos Díaz-Pache detrás de Isabel Díaz Ayuso. / Europa Press/ Fernando Sánchez

Su grupo está compuesto por otros diputados con muchos años en el PP, pues vienen de las bases del partido desde jóvenes. Una vez se van marchando los más veteranos, comienzan a ocupar los puestos de poder y son un núcleo muy cerrado, tremendamente reacio a los compañeros que llegan de nuevos.

Su 'poder' dentro del PP madrileño aumenta con los últimos ascensos: Ainhoa García será la nueva portavoz adjunta, Isabel Vega, la secretaria general del grupo parlamentario; y Esther Platero dirigirá la coordinación de comisiones. Además, Ana Millán, número dos del partido por detrás de Alfonso Serrano, es a coordinadora territorial. Al grupo también pertenecen, aunque sin tanto peso político al estar fuera de la directiva, Andrés Navarro (portavoz de digitalización), José Antonio Sánchez (viceconsejero de Presidencia y Administración Local), Nokolay Yordanov (director general de Autónomos) y el diputado Lorenzo Pérez.