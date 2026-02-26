La nueva ordenanza de movilidad que blinda las zonas de bajas emisiones verá la luz definitivamente en marzo

Tras el largo proceso de redacción y tramitación, que arrancó en 2024 cuando una sentencia judicial tumbó las zonas de bajas emisiones (ZBE), el Ayuntamiento de Madrid aprobará definitivamente la nueva ordenanza de movilidad sostenible en el próximo Pleno municipal de marzo. Sin cambios respecto al aprobado inicialmente en diciembre, tal y como ha confirmado el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medioambiente, Borja Carabante, el texto final consolidará el "modelo de éxito" desarrollado hasta la fecha por Madrid 360.

Un modelo que "ha permitido no sólo mejorar la calidad del aire, sino tener los mejores datos de toda la serie histórica mes a mes", ha defendido Carabante en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal celebrada este jueves. Desde el visto bueno inicial en diciembre, el Consistorio ha recibido un total de 110 alegaciones, muy lejos de las 7.668 registradas en 2021, de las cuales se han aceptado parcialmente las que tenían que ver con la redacción de la normativa.

Como ya adelantara el Área de Movilidad, la reforma no introduce cambios de calado en las zonas de bajas emisiones. Se consolidan las ya en vigor, manteniendo tanto sus restricciones como las excepciones a la circulación recogidas en la ordenanza actual. Asimismo, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de circular por toda la ciudad para los coches sin distintivo ambiental empadronados en Madrid. Asimismo, se mantendrán también las ayudas por achatarramiento, que suponen 1.500 euros por cada vehículo.

La modificación de la ordenanza toca también la micromovilidad. El texto elimina la limitación que impedía a Bicimad operar fuera del término municipal de Madrid, lo que abre la puerta a que el servicio se implante en municipios limítrofes. El primero será Pozuelo de Alarcón, que estrenará este modelo de movilidad compartida nacido en la capital en 2014. En algo más de una década, recuerda el Ayuntamiento, Bicimad ha pasado de 123 estaciones y 1.560 bicicletas a una red de 630 estaciones y 7.735 bicis repartidas por los 21 distritos de la capital.

Nuevos barrios y ampliación de horario para el SER

La principal novedad para el día a día de los barrios está en el SER. El nuevo texto permitirá extender el servicio a 22 barrios de 7 distritos, sumando más de 77.000 nuevas plazas reguladas. Los parquímetros se extenderán por Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera y Ciudad Lineal, y llegará por primera vez a Puente de Vallecas y Moratalaz, pasando de estar presente en 13 distritos a 15.

En total, el Consistorio prevé incrementar el SER hasta las 258.985 plazas, la mayoría destinadas a residentes, lo que supone un incremento del 42,7% respecto a las 181.493 actuales, con el objetivo de proteger el aparcamiento para los residentes. "Cada vez que lo hemos implantado, nos han pedido nuevas ampliaciones, nadie nos ha pedido que lo retiremos porque todo el mundo entiende que se trata de un instrumento para proteger al vecino", ha destacado Carabante.

La ordenanza también abre la puerta por primera a alargar el horario del SER más allá del límite actual - a las 21.00 horas de lunes a viernes y las 15:00 los sábados- en áreas de alta demanda de aparcamiento; así como a aplicarlo en domingos y festivos, actualmente exentos. Serán los técnicos municipales, tanto de oficio como a petición de las Juntas o de particulares, quienes determinen en qué zonas se apliquen estas medidas.