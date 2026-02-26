SUCESOS
Muere un hombre de 30 años tras ser atropellado en Coslada
El accidente se produjo alrededor de las 21:15 horas del miércoles en el kilómetro seis de la M-21
Un hombre de 30 años ha muerto este miércoles por la noche tras ser atropellado en la M-21 a la altura de Coslada, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Sanitarios del SUMMA 112 se han desplazado hasta el lugar de los hechos tras el accidente, que se ha producido alrededor de las 21:15 de la noche en el kilómetro seis de la M-21, en dirección de entrada al municipio del este de Madrid. Allí no han podido más que certificar el fallecimiento de la víctima, pues no pudieron realizarle maniobra de reanimación por la gravedad de sus lesiones.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente, en un operativo en el que también ha participado la Policía Local para regular el tráfico.
