Móstoles aprueba un plan pionero para proteger a sus ciudadanos ante inclemencias invernales y otras emergencias

El Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado de forma definitiva la puesta en marcha del Plan Territorial de Protección Civil de Móstoles (PLATERMOST), un instrumento pionero y transversal diseñado en colaboración con la Comunidad de Madrid para prevenir y hacer frente a inclemencias invernales, incendios forestales e inundaciones.

El documento recibió este jueves el visto bueno del Pleno municipal y establece los mecanismos de actuación y coordinación a nivel local entre los distintos servicios de emergencia que deben intervenir ante situaciones de riesgo, con el objetivo de “proporcionar la máxima protección a las personas, los bienes y el medio ambiente”.

El alcalde, Manuel Bautista (PP), destacó tras la aprobación que el plan permitirá coordinar todos los recursos municipales en función de la información facilitada tanto por la Comunidad de Madrid como por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). “Hoy hemos dado un paso más en Móstoles, estableciendo un plan pionero, ejemplo de una estrecha colaboración con la Comunidad de Madrid, y que sitúa a la Protección Civil en el lugar destacado que merece para coordinar, prevenir y afrontar situaciones de emergencia por fenómenos adversos en el municipio”, subrayó.

El PLATERMOST contempla que, durante las épocas de mayor riesgo, estén disponibles todos los medios previstos en el plan. Las actuaciones se adaptarán a las circunstancias meteorológicas y a las variaciones de peligro que afecten al conjunto de la región o a zonas concretas.

Entre sus medidas, el plan incluye un catálogo detallado de elementos vulnerables susceptibles de verse afectados por episodios de frío extremo, nevadas o lluvias intensas. En esta relación figuran colegios, centros de salud, hospitales, residencias de mayores, guarderías, gasolineras y accesos o enlaces viarios considerados estratégicos para la movilidad en el municipio.

El documento prevé la creación de un Comité Asesor integrado por técnicos municipales, encargado de velar por la seguridad de la población y de actualizar el plan en función de la evolución de los riesgos. Además, se establecen distintos escenarios en función del nivel de la emergencia y de los medios movilizados.

En fase de emergencia se contemplan tres situaciones operativas. La Situación Operativa 1 permitirá actuar con medios propios de la Administración municipal o de empresas dependientes o contratadas por el Ayuntamiento. La Situación Operativa 2 corresponderá al máximo nivel de emergencias bajo dirección autonómica. Por último, la Situación Operativa 3 se aplicará en casos de interés nacional, declarados por el Ministerio del Interior conforme a la legislación vigente.

El PLATERMOST también se configura como un instrumento para articular la participación de entidades públicas y privadas, empresas y ciudadanía en el Sistema de Protección Civil, incluyendo un inventario de los medios y recursos disponibles en la ciudad.

Desde el Consistorio destacan que el plan permitirá identificar, analizar y evaluar los riesgos que afectan al término municipal, establecer una zonificación en función de dichos riesgos y definir tanto medidas preventivas como protocolos de respuesta inmediata.

Asimismo, el Ayuntamiento impulsará campañas de información y concienciación dirigidas a la población para fomentar la cultura de la prevención y dar a conocer las pautas de actuación ante posibles emergencias.