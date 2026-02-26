Madrid se volcará con el papa León XIV quince años después de la última visita de un pontífice a la capital

Lo que hasta ahora era un rumor desde este miércoles ha dejado de serlo, tal y como señalaba el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. El papa León XIV visitará España. Será entre los días 6 y 12 de junio y el viaje pasará por Madrid, Barcelona, coincidiendo con el centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí y la inauguración en la Sagrada Familia de la torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, y Canarias, donde acudirá a Tenerife y Gran Canaria. Será su primera visita como Papa a España y la primera vez que el máximo representante de la Iglesia aterriza en Madrid desde que hace 15 años Benedicto XVI visitara la capital con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en 2011.

Del programa del viaje pastoral apenas ha trascendido nada. Oficialmente, prácticamente nada más que las fechas y las ciudades del itinerario, confirmadas por el Vaticano y por la Conferencia Episcopal Española. Pero el anuncio ha sido suficiente para ser recibido con "alegría" no solo por la Iglesia madrileña, también por las administraciones, que han manifestado su disposición a colaborar en lo necesario para que el viaje sea "un éxito".

"Su santidad León XIV puede tener la seguridad de que Madrid le va a acoger con los brazos abiertos, que Madrid es una ciudad que se va a volcar con esa visita, al margen de los que podamos creer o no se pueda porque suscita unanimidad en cuanto a la serenidad, la confianza y la esperanza en un mundo de desesperanza", señalaba tras confirmarse lo que ya se daba por hecho desde hace varias semanas el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El primer edil madrileño aseguraba, además, que el Consistorio trabaja con la Conferencia Episcopal y con la Archidiócesis de Madrid para cerrar todos los detalles de la visita. "Le decimos al Arzobispado que cualquier espacio que ellos entiendan que es susceptible de poder ser adecuado para la visita del Papa, el Ayuntamiento se compromete a dar las condiciones con el marco adecuado para que se produzca", añadía.

Similar disposición muestran en la Comunidad de Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se refería a la visita de Prevost como "una alegría para todos" y "un privilegio y un orgullo" así como una "grandísima oportunidad" para que el mundo conozca "la forma de vivir, el respeto y la fe que se respira en una región como Madrid, donde los grandes eventos son acogidos como en pocos lugares gracias a la disponibilidad, el agradecimiento y el carácter que tienen los madrileños".

Desde Sol se está pendiente de cerrar mucha agenda, pero ya ha adelantado Ayuso que se pondrá "cuanto esté en nuestra mano" para que la visita sea "un éxito". La presidenta madrileña ha adelantado que se propondrán actos para que León XIV pueda acercarse a los más vulnerables.

Mucho trabajo por delante, no obstante, que desde la Archidiócesis ya se ha empezado a poner en marcha. El arzobispo Cobo estuvo el pasado 9 de enero, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en la Secretaría de Estado del Vaticano, en Roma, para abordar el posible viaje.

Ya hace unos meses también que se constituyó en la Archidiócesis una comisión diocesana y comité organizador integrado por nueve personas entre los que se encuentran los obispos auxiliares de la archidiócesis, Juan Antonio Martínez Camino y Vicente Martín Muñoz, el experto en comunicación de crisis y responsable de comunicación de la JMJ en 2011, Yago de la Cierva, Laura Moreno como directora pastoral o el expresidente de la cadena Cope Fernando Giménez Barriocanal.

Desde la archidiócesis se insiste en que el viaje será una visita de un jefe de Estado, pero para los católicos, sobre todo, "la visita del vicario de Cristo". Por eso, además de admitir de que se trata de un reto "amplio y complejo" en lo organizativo y lo logístico, se subraya la "preparación espiritual" en la que se esta trabajando ya. "El Papa viene a dar y a recibir un gran abrazo", ha definido el cardenal Cobo, quien ha señalado también que se acomete el proceso "con mucho cariño y mucho cuidado".

Previsiblemente, León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, la embajada del Vaticano en Madrid, en Chamartín. No está oficialmente confirmado pero es donde se han alojado tradicionalmente los papas en sus visitas a la capital, tanto Juan Pablo II en 1982, 1993 y 2003, como Benedicto XVI en 2011.

La agenda del viaje en Madrid está por cerrar. Se prevé un encuentro con obispos en la sede de la Conferencia Episcopal, en la calle Añastro. Y tal y como avanzaba hace unas semanas El Periódico, diario de Prensa Ibérica, se baraja un gran acto, una misa multitudinaria, en algún enclave del Paseo de la Castellana o en el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu. En la Archidiócesis insisten en que no hay nada fijado de momento, a falta de 100 días para la llegada del pontífice.

De confirmarse la eucaristía en el Santiago Bernabéu, no será un escenario del todo extraño para el Papa. Aunque será la primera vez que León XIV venga a Madrid, no será la primera vez que Robert Prevost esté en la ciudad. Como prior de los agustinos visitó en más de una ocasión entre 2010 y 2011 el colegio San Agustín de Madrid, ubicado a escasos metros del estadio del Real Madrid.