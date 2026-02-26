PLANES
La Feria del Cómic vuelve a Matadero Madrid con una segunda edición: fechas, horarios, novedades y actividades
La Feria del Cómic, impulsada por el Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá firmas de autores, talleres y un ciclo de cine en la Cineteca
Matadero Madrid volverá a ser durante cuatro días el lugar donde perderse entre viñetas, portadas y recomendaciones de librero. Y es que la Feria del Cómic regresa con una segunda edición del 26 al 29 de marzo de 2026 con un formato pensado para pasar el día entre novedades, autores y actividades, pues habrá zona de venta, firmas, propuestas para público familiar y una programación que se expande a otros rincones del recinto, como la Casa del Lector y la Cineteca.
¿Cuántas casetas se han confirmado para la Feria del Cómic?
Tras una primera edición con mucha afluencia, la cita vuelve con la idea de reforzar el músculo del sector y de acercar el noveno arte a quien quiera curiosear sin necesidad de gastar. En cuanto a las casetas, la organización ya ha cerrado la cifra: un total de 36 de ellas estarán gestionadas por librerías madrileñas y distribuidas por Plaza Matadero.
El objetivo es que el paseo por la feria funcione como un mapa del cómic actual donde conocer más acerca de superhéroes, novelas gráficas, editoriales independientes, clásicos recuperados y, en algunos puestos, ediciones más singulares.
La feria está impulsada por el Ayuntamiento de Madrid junto a la Asociación de Librerías de Madrid y el apoyo de agentes vinculados a la programación cultural de Matadero. El cartel oficial lleva la firma del ilustrador madrileño Daniel Montero Galán y la comisaría corre a cargo de la periodista cultural Laura Barrachina.
Firmas, talleres y un guiño al cine
El programa también apuesta por convertir la feria en un punto de encuentro: conversaciones, mesas redondas, talleres y sesiones de firmas con actividades dirigidas a familias y público juvenil. Una parte de esa agenda se repartirá entre distintos espacios del complejo, con especial acento en la Cineteca, que prepara un ciclo centrado en los cruces entre cómic y cine.
Ya se han anunciado proyecciones y actividades vinculadas a títulos como 'Batman', 'El príncipe valiente' o 'Danger: Diabolik', además de pases y encuentros conectados con obras recientes y con la creación contemporánea.
