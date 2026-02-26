Madrid lidera la sanidad pública: siete hospitales entre los 250 primeros en el 'ranking' mundial de Newsweek

La Sanidad madrileña está de enhorabuena. La Comunidad amplía a siete los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que figuran entre los 250 mejores del mundo en el ranking World's Best Hospitals 2026 de la revista Newsweek, lo que ya supone el 60% de los centros españoles en la lista.

Los tres primeros centros españoles en el ranking son madrileños. Son el Hospital de La Paz (42), que avanza siete posiciones respecto a la última edición, el Hospital 12 de Octubre (50), que escala dos posiciones, y el Gregorio Marañón (68), que asciende ocho puestos. A estos hay que sumar otros cuatro: el Ramón y Cajal (118), que escala 45 posiciones; el Clínico San Carlos (163), que escala 12 puestos; la Fundación Jiménez Díaz (168), que asciende 20 puestos; y el Puerta de Hierro Majadahonda (202).

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid destaca que esta clasificación de Newsweek "respalda el liderazgo de la sanidad pública madrileña" y apunta que en 2026 marca una "inversión histórica" con más de 11.000 millones de presupuesto, además de destacarse con "la menor lista de espera de España para una operación quirúrgica".

La misma revista estadounidense 'Newsweek' elabora también anualmente una lista de los mejores hospitales de cada país, en este caso seleccionando a 100 centros. En 2026, incluye a 17 de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, tres más que hace un año: La Paz (1) y 12 de Octubre (2), que se mantienen en los lugares de privilegio, y el resto que mejora hasta un total de 78 puestos.

Así, Gregorio Marañón sube al 3 (+2); Ramón y Cajal al 6 (+2); Clínico San Carlos al 8 (+2); Fundación Jiménez Díaz al 9 (+2), Puerta de Hierro Majadahonda al 11 (+3), La Princesa al 22 (+5); Infanta Leonor al 30 (+5); Rey Juan Carlos al 48 (+13); Fundación Alcorcón al 49 (+11); Móstoles al 51 (+8), Getafe al 64 (+12), Severo Ochoa al 69 (+13), mientras que Príncipe de Asturias (73), Torrejón (76) y Fuenlabrada (84) ingresan por primera vez en la lista.

En su octava edición, la revista Newsweek ha evaluado hospitales de 32 países, dos más que el año pasado, seleccionados en función de su nivel y esperanza de vida, población, número de centros y disponibilidad de datos fiables.

Cada uno de los centros evaluados recibe una puntuación en base a cuatro fuentes de datos: recomendaciones de miles de expertos del sector (médicos, directivos y otros profesionales sanitarios), así como métricas de calidad asistencial, satisfacción de los pacientes y la implementación de los denominados PROM (Patient reported outcomes measures), herramientas para evaluar la percepción de los usuarios.