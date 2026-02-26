Javier Cercas, sobre los papeles desclasificados del 23-F: "Los bulos y rumores van a seguir porque esto es un negocio"

Lo tenía claro. El Gobierno tenía que desclasificar los papeles del fallido golpe de Estado que paralizó España aquel 23 de febrero de 1981. Y, para ello, concienzudo, Javier Cercas se lo hizo saber a Pedro Sánchez. Este miércoles, 45 años después , ojo, el Gobierno ha hecho públicos 150 documentos que arrojan luz sobre aquellas horas críticas: hay notas del CESID e informes de Interior, un mosaico de llamadas, dosieres, campañas que hasta hoy habían pasado desapercibidos. Un día después, aprovechando la presentación de una edición especial de Soldados de Salamina, que cumple 25 años, el autor se ha manifestado al respecto. "Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a la democracia de España", ha comentado. Sus argumentos tiene.

Todo arrancó el 20 de noviembre de 2025, cuando Cercas presentó en el Congreso la serie basada en Anatomía de un instante, un libro donde profundiza con datos y testimonios en aquel 23-F: "Le rogué al presidente del Gobierno que desclasificase todo. La interpretación del golpe no iba a cambiar en lo esencial. De hecho, sabemos la verdad desde hace tiempo. yo mismo la conté en esta obra. Ahora bien, los bulos y los rumores van seguir porque esto es un negocio. No acabaremos con ellos, pero a partir de ahora van a tener menos lugares a los que agarrarse. Estoy feliz".

Javier Cercas, fotografiado en Barcelona. / MANU MITRU

Entre las conversaciones que han sido desveladas se encuentran las que Carmen Díez Pereira tuvo con el teniente coronel Antonio Rejero, su marido: "Otra vez te han dejado solo". También hay un manuscrito anónimo que califica de error error "dejar al Borbón libre y tratarlo como si fuera un caballero". Por su parte, los archivos del CNI relatan la tensa conversación que el rey Juan Carlos mantuvo con Alfonso Armada, jefe del Estado Mayor del Ejército. Asimismo, las cintas de la Unidad Militar Pardo revelan las intrucciones dadas a los soldados que ocuparon RTVE: "No hablar con nadie. El primer tiro al aire y el segundo a dar".

Noticias relacionadas

Según Cercas, la mayoría de estos documentos ya eran conocidos. "Si releéis Anatomía de un instante, lo podéis comprobar. Otros estaban incluso publicados. Y los que eran totalmente desconocidos no hacen más que reafirmar lo que sabíamos. Por ejemplo, hay un parte del Partido Comunista que refleja cierto miedo a las mentiras que se habían lanzado contra el rey. El objetivo de quienes las lanzaban era quitarse responsabilidades. En definitiva, lo que han hecho siempre los golpistas". ¿Qué aportan entones? El escritor es claro: "Nada. El gran secreto del golpe de Estados es que no hay ningún secreto. ¿Lo sabemos todo? Obviamente, no. Pero conocemos bastante al respecto. A veces, la verdad es aburrida".