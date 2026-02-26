El calvario de una familia de Alcobendas: muere su padre y el seguro se niega a pagar hasta que interviene FACUA

Si perder a un familiar ya de por sí es un golpe difícil de gestionar, para algunas familias al duelo se le suma la carga de la burocracia y las negativas de compañías que, más que facilitar las cosas, las entorpecen. FACUA Madrid ha denunciado el caso de Justo, un vecino de Alcobendas que, tras el fallecimiento de su padre, se encontró con meses de trabas para cobrar una prestación incluida en un seguro de decesos.

Llamadas sin respuesta y un sepelio contratado por urgencia

Todo comienza el 22 de enero de 2025, cuando fallece el padre de Justo. Ese mismo día, la familia intenta comunicar lo ocurrido a Almudena Seguros, pues el difunto tenía un seguro de decesos contratado desde hacía casi 50 años.

Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna de las llamadas y, ante la falta de atención en un momento crítico y con la necesidad de organizar el sepelio de forma inmediata, la familia se vio obligada a contratar el servicio con otra empresa funeraria que operaba habitualmente con aseguradoras. El funeral se desarrolló sin incidentes pero, tras la prestación, la funeraria remitió la factura a Almudena Seguros para que asumiera el coste.

Además, el propio texto de las condiciones generales del seguro recogía un escenario como este: si el servicio se presta por medios distintos a los ofrecidos por la compañía o si los herederos contratan por su cuenta, la aseguradora queda obligada a abonar la suma asegurada, sin responder por la calidad del servicio realizado por terceros.

La negativa de Almudena Seguros

Días después, Justo consiguió contactar con la compañía, aportando certificados, testamento y resto de justificantes para continuar con los trámites. Aun así, la aseguradora sostuvo que solo asumiría el pago si el sepelio se hubiera realizado con una funeraria concertada y alegó además que la comunicación del fallecimiento no se había producido hasta el 25 de enero. La familia, por su parte, insistió en que no pudo hacerlo antes porque nadie atendió las llamadas. Con el conflicto enquistado, Justo recurrió a FACUA Madrid para reclamar lo que consideraba un incumplimiento claro del contrato.

La intervención de FACUA

Tras analizar la póliza, FACUA reclamó a Almudena Seguros el pago de los 4.095 euros previstos como capital asegurado. La organización reprochó a la compañía que su actuación se apartaba de la buena fe contractual y remarcó un detalle relevante: en las condiciones generales no figuraba un plazo máximo para notificar el siniestro en los términos que la aseguradora estaba utilizando como argumento.

Además, la asociación citó la Ley de Contrato de Seguro para subrayar que la aseguradora estaba obligada a pagar la prestación salvo que el siniestro se hubiera producido por mala fe del asegurado, que no tenía relación con el caso.

Por otro lado, en su respuesta a FACUA, Almudena Seguros sostuvo que no había pagado porque Justo no había acreditado ser el único heredero y apuntó a supuestos desacuerdos con una oficina local. Según el afectado, esa justificación no se sostenía: nunca afirmó ser heredero único y tampoco tuvo conflictos con ninguna oficina. FACUA volvió a insistir por escrito en que la negativa suponía incumplir la póliza.

Tras varios meses de intercambio de comunicaciones, FACUA Madrid ha logrado que Almudena Seguros termine pagando a Justo los 4.095 euros que, según la póliza de decesos contratada por el padre durante décadas, correspondían en caso de fallecimiento.