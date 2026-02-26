El exministro García-Margallo, protagonista este sábado de ‘Un café en las alturas’

Tras la entrevista la semana pasada con la exalcaldesa de Madrid, referente de la izquierda, Manuela Carmena, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

La conversación permitirá rememorar el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 con un hombre, entonces diputado de UCD, que acumula un interesante anecdotario. Su reflexión acerca de los papeles desclasificados esta semana sobre el golpe de Estado permitirá conocer, entre otros aspectos, el papel que le concede al rey Juan Carlos en la preservación del orden constitucional.

García-Margallo valorará también la evolución y las expectativas del PP, partido a cuya presidencia presentó su candidatura en 2018, tras la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, y hará balance de los ocho años que acumula el socialista en La Moncloa.

Su amplia experiencia como eurodiputado y como ministro de Asuntos Exteriores brindará la oportunidad también de recabar su análisis sobre el nuevo orden mundial que se vislumbra bajo el liderazgo de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China, y sobre el peso específico menguante de la Unión Europea en las decisiones de la geopolítica internacional.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, en la que, ante la proximidad del 15 aniversario del 15M, aseguró que “fue un movimiento muy interesante para cuestionar la paralización de las instituciones democráticas”. Carmena considera que “se nos ha olvidado cuidar la democracia” y que “el 15M fue un primer aldabonazo”. En la conversación recuerda el júbilo con que la sociedad española se entregó a la democracia y cómo, con el paso del tiempo, dejamos de estar interesados en protegerla: “cuando no se profundiza en la democracia, esta se oxida y estamos viviendo momentos en los que la democracia ha encogido”.

Carmena admitió que los políticos del 15M terminaron siendo fagocitados por el sistema y cometiendo los mismos errores de aquellos a los que criticaban: “cuando el movimiento deja de ser un movimiento y genera partidos políticos, estos acaban teniendo actitudes clásicas de los partidos de izquierda y ayudan a agostar e impedir ese proceso tan importante que es cuidar y desarrollar una democracia real”.

Noticias relacionadas

Blandiendo su independencia de los partidos, la exalcaldesa recordó el modo en que intentó “conformar una candidatura para dirigir Madrid lo suficientemente amplia como para recoger toda la necesidad de justicia que implica una política progresista”. Un argumento que Carmena hiló con el concepto de la “empatía social” que, a su juicio, implica “darnos cuenta de que todas las personas formamos parte de la familia humana”. “La gran consecución de los procesos empáticos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, apuntó.