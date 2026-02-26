DESAPARICIONES
Encuentran sin vida el cuerpo de Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana en San Fernando de Henares
El Consistorio ha informado en una nota de que han convocado una concentración mañana, a las 12.00 horas, en las puertas del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio
La Policía Local de San Fernando de Henares ha encontrado sin vida el cuerpo de Antonio Ruiz, desaparecido en la localidad el jueves pasado a sus 68 años y el Ayuntamiento del municipio ha decretado un día de luto oficial.
El Consistorio ha informado en una nota de que han convocado una concentración mañana, a las 12.00 horas, en las puertas del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en recuerdo de Antonio, antiguo cerrajero municipal.
Una semana desaparecido
En el momento de su desaparición, sus allegados señalaron que salió de casa sin documentación ni teléfono móvil, y que se dirigía a buscar a una familiar que trabaja en un colegio del municipio.
El alcalde la localidad, Javier Corpa, ha trasladado a la familia su pésame en nombre de la ciudad, y ha ofrecido los medios disponibles de la Administración local para "cualquier asunto que pudieran precisar".
Policía Local y Nacional, junto a voluntarios de la Agrupación de Protección Civil, han desarrollado durante estos días un operativo especial para su búsqueda, incluyendo pegada de carteles y batidas ciudadanas por San Fernando y Coslada, una localidad vecina. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) emitió una alerta en la que pide colaboración ciudadana para poder encontrar a este vecino sanfernandino.
