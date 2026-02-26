San Fernando de Henares busca a Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana sin móvil ni documentación

Este jueves se cumple una semana de la desaparición en San Fernando de Henares de Antonio Ruiz Herrera, un hombre de 68 años que fue visto por última vez en torno a las 20:00 horas del 19 de febrero y del que todavía se desconoce su paradero.

La familia ha precisado este jueves a EFE que la Policía continúa indagando mientras el vecindario se organiza para la pegada de carteles y batidas ciudadanas por San Fernando y Coslada, una localidad vecina. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) emitió una alerta en la que pide colaboración ciudadana para poder encontrar a este vecino sanfernandino.

En el momento de su desaparición en el citado municipio madrileño vestía un gorro negro con un símbolo rojo, un abrigo plumas azul y un chándal también azul de la marca Puma, así como unas zapatillas marrones de la marca New Balance. El CNDES ha recalcado que Antonio Ruiz es de constitución física "normal", mide 1'75 metros, tiene un color de pelo canoso y sus ojos son marrones.

En el momento de su desaparición, sus allegados señalaron que salió de casa sin documentación ni teléfono móvil, y que se dirigía a busar a una familiar que trabaja en un colegio del municipio. "Nunca había sucedido algo así. Tampoco necesita medicación ni sufre enfermedad grave alguna", concretaron.

Por el momento, agentes policiales y batidas vecinales intentan encontrar alguna pista que les lleve a Antonio Ruiz, una persona conocida en San Fernando, ya que hasta hace unos años fue el cerrajero del Ayuntamiento. "Le han buscado con perros y drones, pero no ha aparecido nada. Ahora estaban comprobando cámaras de la zona, por si encontraran alguna pista", ha comentado hoy a EFE una de las familiares del desaparecido. "Lo vivimos con incertidumbre, pero estamos bien de ánimo", ha añadido.