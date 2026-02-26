Denuncian a un hombre por malos tratos y acaba detenido también por pasar droga

La denuncia de una mujer por presuntos malos tratos ha acabado destapando, además, un caso de menudeo de marihuana, pastillas y otras sustancias en Puente de Vallecas, según ha informaod este jueves la Jefatura Superior de Policía de Madrid,

Los hechos se remontan al pasado 15 de febrero, cuando la víctima acudió a la comisaría del distrito a denunciar denunciar las agresiones que, presuntamente, habría sufrido por parte de su expareja en el domicilio en el que ambos convivían.

Tras formalizar la denuncia, un indicativo policial acompañó a la víctima de regreso a la vivienda con el objetivo de realizar un aseguramiento del interior. Al llegar, los agentes localizaron al supuesto agresor dentro del inmueble y procedieron a su detención en ese mismo instante.

Fue en ese momento cuando, ya con el sospechoso engrilletado, la víctima manifestó de manera espontánea que este traficaba con sustancias estupefacientes y que las guardaba en el salón de la casa. Los agentes realizaron una inspección en la estancia y localizaron, en una estantería y también oculto en la mesa de centro, diverso material relacionado con drogas.

En el registro, los policías desplazados incautaron 19 bolsas de marihuana, 30 envoltorios con hachís, blísters con pastillas, además de diferentes útiles destinados presuntamente al almacenaje y la venta de sustancias. Por todo ello, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de malos tratos y otro contra la salud pública.