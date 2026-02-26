INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Un curso online y gratuito sobre IA: así es la formación para jóvenes madrileños de Founderz y Microsoft
El curso 'IA Responsable y Prompt Engineering' de Founderz, Microsoft y la Comunidad de Madrid enseñará a los jóvenes el uso responsable y ético de la IA, con una metodología online de 7 horas y media de duración
La empresa Founderz IA Business School, en colaboración con la Comunidad de Madrid y la empresa internacional Microsoft, ha puesto a disposición de los jóvenes madrileños el primer programa online y completamente gratuito de formación en Inteligencia Artificial. Con el objetivo de formar a la primera 'Generación IA' que ya utiliza esta herramienta en su día a día, el curso 'IA Responsable y Prompt Engineering' quiere acercar este recurso desde una perspectiva responsable, ética y profesional.
¿Qué aprenderás?
Los inscritos a este curso podrán conocer la historia y el potencial detrás de una de las mayores herramientas de nuestro siglo. Además, la formación proporcionará conocimientos de uso avanzado en ChaptGPT y Copilot Web.
Así, paso a paso, los estudiantes aprenderán la importancia del 'Prompt Engineering', explorando las diferentes técnicas para diseñar estructuras y optimizar las entradas de texto (también llamadas prompts) para obtener respuestas precisas, relevantes y de alta calidad de los modelos de inteligencia artificial.
A través de ejemplos diarios, el programa pretende enseñar cómo integrar la IA en el día a día de la que consideran será la primera 'Generación IA'. Introduciendo a la "composición de software con IA" el curso promete enseñar "a programar sin saber programar", usando siempre esta herramienta de forma responsable y ética.
Metodología y certificado
Desde la inscripción en la página oficial de Founderz, el curso deberá realizarse en un lapso de 30 días. Mediante clases en vídeo de 5 a 15 minutos, los diferentes puntos del temario se impartirán online, sumando un total de 7 horas y media de formaciones.
Aunque no se realizarán exámenes, si que se requerirá de entregar una actividad práctica final para probar la adquisición de habilidades y que conferirá a quienes la entreguen de un certificado oficial de Microsoft exportable a LinkedIn.
¿Quiénes pueden inscribirse?
Aunque el curso está principalmente dirigido a los jóvenes de entre 16 y 26 años de la Comunidad de Madrid, desde Founderz también invitan a inscribirse a todos aquellos que quieran formarse para liderar la primera 'Generación IA' o que estén estudiando bachillerato, formación profesional o un grado universitario. Además, también podrían beneficiarse de este curso "los padres y madres cuyos hijos ya se están formando en IA", o "los docentes que deseen preparar a su alumnado para su futuro profesional", explican.
