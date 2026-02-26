Estos son los cortes de tráfico que se producirán este jueves en una de las zonas más concurridas de Madrid: calles afectadas y horario

En el distrito de Carabanchel, este jueves 26 de febrero de 2026 están previstos cortes de tráfico entre las 18:00 y las 20:00 horas, aproximadamente. Esta zona, una de las más pobladas de Madrid, sufrirán restricciones temporales en la circulación durante dos horas y que podrán generar retenciones en el entorno, según se informa desde el Ayuntamiento.

Calles y zonas afectadas

Entre las calles afectadas se encuentra la avenida de Abrantes, la calle Argüeso, la avenida de Oporto, la Glorieta Valle de Oro y la calle Valle de Oro. Son ejes muy transitados que conectan vías principales con zonas residenciales que a la hora prevista coincide con uno de los momentos con más densidad circulatoria por la vuelta a casa de muchos vecinos.

No se descartan complicaciones en las calles próximas y tiempos de desplazamiento más largos de lo habitual debido a que la avenida de Oporto y la Glorieta Valle de Oro, zonas afectadas, canalizan buena parte del tráfico interior del distrito. La Policía Municipal se encargará de regular la circulación y facilitar los desvíos necesarios en función de desarrollo de la incidencia.

Se recomienda a los conductores evitar la zona en la franja horaria indicada o que se trasladen en transporte público en caso de ser posible para minorizar el impacto de las restricciones, además de estar al tanto por posibles modificaciones.

¿Cuál es el motivo?

Estos cortes coinciden con la manifestación convocada en defensa de la sanidad pública en Carabanchel este jueves a las 18:30 horas. Una lucha protagonizada por el vecindario de Abrantes y Carabanchel en torno a su centro de salud y debido a que manifiestan que "defender la sanidad pública madrileña es defender nuestra calidad de vida, la equidad y la cohesión de la sociedad", informan desde A voces de Carabanchel.