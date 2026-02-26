SANIDAD
La Comunidad de Madrid abre el primer recurso público en España para pacientes con trastornos de consciencia
El Gobierno regional invirtió 140.000 euros en esta unidad del Hospital Virgen de la Poveda, centro que incorporará en 2028 una nueva Unidad de Rehabilitación y Atención Integral
EFE
La Comunidad de Madrid ha abierto el primer recurso público en España para pacientes con trastornos severos de la consciencia o síndrome de vigilia sin respuesta, en el Hospital Virgen de la Poveda, ubicado en Villa del Prado.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado este jueves esta unidad en la que el Gobierno regional ha invertido 140.000 euros para "la excelencia clínica y la humanización" de la sanidad pública madrileña.
"En ella se pretende hacer un diagnóstico diferencial al paciente con el fin de adecuar el tratamiento a sus necesidades", ha explicado Matute, quien ha detallado otros servicios de los que dispone, como una escuela para personas cuidadoras, programa de musicoterapia, estimulación multisensorial o fisioterapia neurológica y respiratoria.
La instalación proporciona a los usuarios una vigilancia intensiva en un ambiente seguro y controlado. Consta de dieciséis camas, quince de ellas distribuidas en boxes de cinco; y otra en una habitación individual para situaciones de aislamiento o final de vida.
Todas ellas están integradas en el espacio natural donde se ubica el hospital, con recintos luminosos, vistas a la dehesa y acceso a una terraza solárium, para favorecer el bienestar del enfermo y su familia, según una nota de prensa del Gobierno regional.
La atención se presta por un equipo interdisciplinar formado por técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería; profesionales de Enfermería; facultativos especialistas en Medicina Interna, Geriatría, Rehabilitación o Medicina Paliativa; médicos interconsultores de Neurología o Neurocirugía, a través de telemedicina (neurología o neurocirugía); psicólogos; fisioterapeutas, y celadores.
Este mismo centro sanitario incorporará en el año 2028 una nueva Unidad de Rehabilitación y Atención Integral para pacientes con lesión medular, un servicio que triplicará la superficie actual dedicada a la terapia en sala hasta alcanzar los 1.707 metros cuadrados, con espacios para tratamiento individual y grupal, robótica, logopedia, terapia ocupacional y neuropsicología.
La nueva unidad ofrecerá terapia en el agua, con una piscina cubierta en la planta baja, que tendrá una visión exterior a los espacios naturales del entorno, y contará con zonas para la recuperación en el exterior del hospital, con circuitos para el manejo de sillas de ruedas y espacios de actividad deportiva.
Dispondrá, asimismo, de una unidad de hospitalización con veintitrés habitaciones, con el equipamiento específico para a este tipo de pacientes, como puertas automáticas para facilitar el acceso de las sillas de ruedas, sistemas domóticos para facilitar su adaptabilidad o baños adaptados.
En los próximos meses, la Administración regional realizará en el centro otros trabajos de adecuación y modernización de algunos espacios, como la cocina, la lavandería o la farmacia, y el edificio de instalaciones.
Paralelamente, instalará sistemas de iluminación LED y sensores inteligentes, reducirá el consumo energético con sistemas de aerotermia y geotermia, empleará materiales más sostenibles en las zonas renovadas e instalará cargadores para vehículos eléctricos en su aparcamiento.
