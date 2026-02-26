Privado, laico y centrado en el desarrollo de las inteligencias: así es el colegio madrileño en el que estudió Ana Obregón

Actriz, bailarina, presentadora, escritora, guionista y licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid: esta larga lista no puede corresponder a otra persona que no sea Ana Obregón, una de esas famosas de madrileñas que no necesitan presentación. Toda esta trayectoria siempre inicia por algo que es indispensable y que tiene una gran importancia: el colegio.

Así es el colegio en el que estudió Ana Obregón

Como no podía ser de otra forma, el colegio en el que estudió la madrileña no es un colegio cualquiera. Considerado como 'el mejor Colegio de España' por el diario El Mundo en 2020, Colegio Estudio fue fundado en 1940 por Jimena Menéndez-Pidal, Carmen García del Diestro y Ángeles Gasset. Se trata de una institución privada, laica y sin ánimo de lucro que tiene como propósito difundir la filosofía de la Institución Libre de Enseñanza.

Un colegio con una meta de formación total, ya que se basaba en instruir, pero también de educar el carácter, cuidar el desarrollo del cuerpo y defender el papel de la intuición y la evaluación continua. Además, fueron pioneros en introducir en España el fútbol y el deporte femenino.

Desarrollo de todas las inteligencias

En Colegio Estudio están convencidos en emplear un modelo pedagógico que entienda y atienda a las necesidades individuales de los alumnos para adaptarse a características específicas. Priorizan la importancia del desarrollo de las diferentes inteligencias como el aprendizaje visual, creatividad, imaginación, gusto por las artes, música, sentimientos, independencia, intuición o la capacidad de llevar a cabo varias tareas a la vez, entre otras. Un modelo en el que, sin duda, la razón y las emociones caminan a la par.

Su oferta educativa comprende todos los niveles vigentes desde los tres a los 18 años: infantil, primaria, secundaria y bachilleratos de Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales y Artes y Humanidades.

Otros nombres que han elegido este colegio

Ana Obregón no es la única que apostó por este modelo de educación. Por las aulas de Colegio Estudio han pasado las hijas de Joaquín Sabina, los hijos del futbolista Raúl González y los escritores Javier Marías y Jaime de Armiñán.

No es casualidad que sean muchos los famosos que han elegido este colegio para la educación de sus hijos, que además cuenta con un conservatorio de música y un club deportivo, ubicado en el número 11 de la calle Jimena Menéndez Pidal, al lado del Hipódromo de la Zarzuela.