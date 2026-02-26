Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
A una hora de Madrid se encuentra la casa de Adolfo Suárez transformada en hotel: un viaje a la historia de España tras el 23F

Tras la desclasificación de los archivos del 23F, el hotel 'La Casa del Presidente', en la antigua residencia de Adolfo Suárez, recuerda los momentos clave de la Transición Española con habitaciones que evocan valores como 'Concordia' o 'Paz'

Transformada en 'La Casa del Presidente Hotel Fontecruz Ávila', las estancias de este lugar emblemático pueden visitarse por 175 euros la noche

Transformada en 'La Casa del Presidente Hotel Fontecruz Ávila', las estancias de este lugar emblemático pueden visitarse por 175 euros la noche / La Casa del Presidente

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Tras la desclasificación de los archivos relativos al 23F, día en que Antonio Tejero irrumpió en el hemiciclo con la intención de dar un golpe de Estado, varias figuras de gran relevancia para la historia de España han ocupado los titulares de los medios de comunicación. Entre ellos, Adolfo Suárez, quien actuó como principal defensor de la legitimidad democrática en el momento del asalto al Congreso.

Suárez, que en ese momento era el presidente del Gobierno en funciones, fue uno de los pocos que permaneció sentado en su escaño, negándose a tirarse al suelo y encarándose al propio Tejero durante las 18 horas que duró el secuestro. Así puede verse en 'Anatomía de un instante', la miniserie de Movistar+ dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el reconocido ensayo de Javier Cercas.

Cartel promocional de la miniserie 'Anatomía de un Instante' producida por Movistar+ y estrenada en TVE el pasado 22 de febrero

Cartel promocional de la miniserie 'Anatomía de un Instante' producida por Movistar+ y estrenada en TVE el pasado 22 de febrero / Movistar+

Además del Congreso, esta serie ha recreado otros espacios de gran relevancia para la Transición Española, entre los que destaca la casa del presidente Adolfo Suárez situada en la provincia de Ávila. Aunque en la serie estrenada el pasado 23 de febrero en Televisión Española se utilizó la Escuela Superior de Ingenieros de Montes en Madrid, la realidad es que la casa del que fuera el primer presidente tras el régimen dictatorial aún se conserva y puede visitarse, pues está a tan solo una hora de la capital.

La Casa del Presidente Hotel Fontecruz

El expresidente Adolfo Suárez mandó construir esta casa, ahora transformada en un hotel, en los años 70 en el corazón de su Ávila natal. En ella se vivieron momentos importantes de negociaciones políticas y consenso en el contexto de la Transición Española. Así, en el Despacho del Presidente (actualmente la zona de check-in) parece que aún podrían escucharse los susurros entre Suárez y Carillo negociando la legalización del Partido Comunista o, en el salón, las acaloradas conversaciones que dieron vida a la Constitución del 78.

Despacho del Presidente, actualmente la zona de 'check-in' en el hotel 'La Casa del Presidente'

Despacho del Presidente, actualmente la zona de 'check-in' en el hotel 'La Casa del Presidente' / La Casa del Presidente

Hoy, este "retiro del mundo" que se encuentra en contacto directo con la Muralla de Ávila puede disfrutarse desde 175 euros la noche. Destacando la personalidad del Duque de Suárez, pero también la calidez de 'Adolfo' a secas, La Casa del Presidente Hotel Fontecruz pone a disposición de sus huéspedes varias experiencias de lujo, buscando proporcionar una experiencia exclusiva para que todos "se sientan como en casa".

Un homenaje a las abuelas de Castilla y León

Con opción de degustar un desayuno gourmet, su experiencia gastronómica destaca por su restaurante Caleña, liderado por el chef Diego Sanz. Con platos diseñados para sorprender y deleitar, Caleña busca transportar a sus comensales a las raíces de la gastronomía castellana. En un homenaje a la cocina de las abuelas de Castilla y León, este restaurante galardonado con un Sol Repsol y parte de la Guía Michelin 2025 ofrece sus servicios (más una noche de hotel) por 420 euros la noche.

Restaurante Caleña dirigido por Diego Sanz en 'La Casa del Presidente'

Restaurante Caleña dirigido por Diego Sanz en 'La Casa del Presidente' / La Casa del Presidente

Un Oasis Abulense

En la Calle Telares, este oasis Abulense cuenta con acceso directo a la muralla desde sus jardines y una relajante piscina en el hotel de la que disfrutar en los días cálidos. Sus habitaciones, nombradas con valores y conceptos como 'Concordia', 'Paz', 'Mañana' o 'Diálogo', son amplias y cuentan con grandes baños con bañera vista y una panorámica privilegiada de la ciudad.

Zona de piscina y jardín lateral en 'La Casa del Presidente'

Zona de piscina y jardín lateral en 'La Casa del Presidente' / La Casa del Presidente

Los huéspedes podrán elegir entre tres tipos: la habitación Deluxe, con una superficie de 23 metros cuadrados, la habitación Junior Suite, con 25 metros cuadrados que cuentan con vistas a la Calle Telares y el jardín lateral, o la Suite, de 40 metros cuadrados con una terraza privada de 9 metros cuadrados.

Habitación Deluxe con 23 metros cuadrados y una cama de dos metros

Habitación Deluxe con 23 metros cuadrados y una cama de dos metros / La Casa del Presidente

