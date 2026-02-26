Campaña de la Renta 2025: los expertos advierten a los pensionistas madrileños sobre las retenciones del IRPF

Apenas quedan dos meses para el inicio de la Campaña de la Renta y Patrimonio del ejercicio 2025, donde los trabajadores, autónomos y titulares del ingreso mínimo vital deberán declarar sus ingresos ante la Agencia Tributaria. Sin embargo, existe otro sector de la sociedad, los pensionistas, entre los cuales muchos aún desconocen si están obligados o no a presentar la declaración el próximo 8 de abril de 2026.

Las pensiones de jubilación tributan como salario

Las pensiones de jubilación, que tributan como salario, también están sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Al formar parte de los rendimientos del trabajo, este ingreso se somete al mismo sistema de retenciones que los sueldos. Es decir, la Seguridad Social aplica una retención mensual sobre el importe de la pensión, siempre ajustándose a la cuantía y a las circunstancias personales y familiares del beneficiario.

Las pensiones de jubilación, que tributan como salario también están sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) / Envato

Factores que determinan la retención: cuantía, edad y familia

El porcentaje de IRPF aplicado sobre la pensión depende del importe anual bruto. Al ser un impuesto progresivo, cuanto mayor es la pensión, mayor suele ser el tipo de retención.

Los tramos de retención en 2025 Hasta 12.000 euros anuales , cerca del 1%

, cerca del 1% Entre 12.001 y 18.000 euros, la retención media va del 2% al 3%

la retención media va del 2% al 3% Entre 18.001 y 24.000 euros, alrededor del 8%

alrededor del 8% Entre 24.001 y 30.000, en torno al 11% y 12%

en torno al 11% y 12% A partir de 30.001 euros, superior al 15%

Sin embargo, estos porcentajes están sujetos a cambios, ya que el cálculo final tiene en cuenta los mínimos personales y familiares, las reducciones por edad o discapacidad y la existencia de otros ingresos. Por ejemplo, aunque el mínimo personal general asciende a 5.500 euros, esta cifra aumenta con la edad.

Así, los mayores de 65 años suman 1.150 euros extra y los mayores de 75 años otros 1.400 euros adicionales. Además, se aplican reducciones por descendientes o ascendientes a cargo. En la práctica, los expertos del Banco Santander explican que, aunque dos pensionistas tengan la misma pensión, sus retenciones pueden ser diferentes si sus situaciones personales o familiares no son las mismas.

¿Qué jubilados están exentos de tributar?

No todos los pensionistas están obligados a presentar la declaración de la renta. Aquellos que reciban una única pensión pública y no superen los 22.000 euros anuales estarán exentos de declarar, salvo que voluntariamente decidieran hacerlo para solicitar una devolución.

Es importante tener en cuenta que si se reciben ingresos de más de un pagador y la suma de los pagos del segundo y siguientes pagadores supera los 1.500 euros anuales, el límite anual sube a 14.000 euros. Superada esta cantidad la declaración será obligatoria.

Aquellos pensionistas que reciban una única pensión pública y no superen los 22.000 euros anuales estarán exentos de declarar / Educaplay

Así, un jubilado con una pensión única de 18.000 euros no tiene obligación de declarar, mientras que otro que cobre 15.000 euros de la Seguridad Social y 2.000 euros de un plan privado, pese a sumar la misma cantidad, sí deberá presentar la declaración al superar el umbral establecido para dos pagadores.

Adelantar el pago del Impuesto

Las retenciones mensuales del IRPF sobre la pensión no suponen un coste extra, sino una forma fraccionada de pagar este impuesto para evitar un pago más elevado en la declaración anual. Es decir, mes a mes se retiene una cantidad que se abona al final del año fiscal, evitando tener que liquidarlo en un solo pago.

La Agencia Tributaria se encarga de calcular la diferencia entre lo retenido y lo que realmente corresponde pagar, de tal forma que si se ha retenido de más, se devuelve la diferencia y, si se ha retenido de menos, habrá que abonar la cantidad pendiente.

La Agencia Tributaria se encarga de calcular la diferencia entre lo retenido y lo que realmente corresponde pagar / Ministerio de Hacienda

Por otro lado, los expertos advierten que es "fundamental" que los jubilados "conozcan las reglas de cálculo y revisen la retención aplicada para evitar ajustes inesperados en la campaña de la renta", permitiéndoles además "planificar adecuadamente los ingresos durante la jubilación".