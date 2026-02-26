De Cafetería Galaxia a Taco Bell: la historia del local madrileño donde se fraguó el intento de golpe de Estado de Tejero

En el número 4 de la calle Isaac Peral, en el distrito de Moncloa, se encuentra un Taco Bell como otros muchos por toda la ciudad. En sí este no tiene nada de especial, pero sí es importante el lugar en el que está situado. Y es que si retrocedemos unos cuantos años atrás, en concreto a 1978, este local estaría ocupado por una de esas cafeterías madrileñas en las que pasaban cosas de lo más curiosas.

Así fue la 'Operación Galaxia'

Entre cafés y cervezas suelen ocurrir las ideas más revolucionarias. Así fue el caso de Antonio Tejero, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, dos comandantes y un capitán para cocinar un golpe de Estado contra el gobierno de Adolfo Suárez con la idea de ocupar el palacio de La Moncloa.

Fue en la histórica cafetería del edificio Galaxia donde se trató de cocinar este golpe, un edificio construido en 1969 por el arquitecto Antonio Lamela en el solar de la perfumería GAL, donde el 11 de noviembre de 1978 se produjo la llamada 'Operación Galaxia', una idea frustrada. Tejero e Ynestrillas fueron juzgados en consejo de guerra, en el que a Tejero le cayó la pena mínima, seis meses de cárcel, que no le impidió a volver a conspirar en torno a otro intento de golpe de Estado.

Esta reunión previa al 23-Fno tuvo mucha relevancia a nivel político, pero se considera que pudo ser un germen del intento de golpe de Estado de 1981. En algunos periódicos del momento se consideró "una maniobra de cuatro locos" y dudaban de su éxito, aunque sí que provocó cierta preocupación a nivel nacional.

De cafeterías históricas a un Taco Bell

En el año 2005 dio paso a otra cafetería, Van Gogh, que logró reinventar el local sin perder su condición de cafetería histórica de decoración a la americana con grandes ventanales, donde los clientes habituales pasaban las tardes entre cafés y carajillos.

Noticias relacionadas

Edificio Galaxia y debajo la cafetería Van Gogh. / Wikipedia

Ya es un fenómeno extendido que las cafeterías históricas cierren en los centros de las grandes ciudades y que aparezcan las famosas cadenas de comida rápida como McDonald's o Starbucks en su lugar por problemas de pago de alquileres. Muchos pasaran por delante de este Taco Bell sin saber la historia que esconde detrás, parte del Madrid que ya no existe.