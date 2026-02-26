El brote de sarampión de Alicante llega hasta Madrid

El brote de sarampión de Alicante, con 34 casos confirmados en el boletín epidemiológico de la Conselleria de Sanidad, tiene ramificaciones y ha saltado hasta la Comunidad de Madrid, que sufre sus propios brotes pero con al menos dos casos relacionados con el estallido de la contagiosa enfermedad en Alicante.

Así lo ha indicado este jueves la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, quien ha precisado que del total de casos en la región en las siete primeras semanas del año, que son hasta ahora 24, once tenían algún vínculo epidemiológico entre sí. Así, siete de ellos se agrupan en tres brotes familiares diferentes: uno con tres casos (padre, madre e hijo) y otros dos brotes con dos cada uno (hermanos adultos convivientes). Otros dos más están relacionados por vecindad (relación de amistad entre familias) y otros dos están relacionados con el brote que se está desarrollando en la Comunidad Valenciana, en concreto en Alicante.

Pérdida de estatus

Matute ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante el aumento de contagios de sarampión además de censurar la "política estatal" en materia de Salud Pública, con la pérdida de estatus de España como nación libre de la enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que considera un "deshonroso honor. Esta situación indica que hay "cierta circulación comunitaria" del virus en la población. A ello se une el factor de la globalización, ha añadido, que hace que lleguen a España personas "que no tienen un calendario de vacunación tan bueno" como el nacional y que, al llegar con la enfermedad, lo introducen.

Hasta la semana siete de este año, se han notificado en España un total de 118 sospechas de sarampión, de las cuales se han confirmado 61 casos (tres importados, cuatro relacionados con la importación y 54 de origen desconocido) y se han descartado 39 casos. En la Comunidad de Madrid, de los 24 casos detectados, el 45,8% eran personas originarias de otros países, la mayoría con residencia en la región desde hace años: cuatro de Venezuela, tres de Perú, dos de Ecuador, uno de Honduras y otro de Bangladesh.

Se trata de 13 mujeres y once varones, y seis de ellos han precisado ingreso hospitalario, cuatro de ellos por su afectación respiratoria. Del total, dos tercios de los casos tienen entre 25 y 55 años (4 de ellos mayores de 49 años), mientras que hay también tres casos pediátricos, una niña de 10 meses y otra de 12 años, y un niño de 9 años.

74 casos notificados

En la Comunidad Valenciana, en lo que va de año se han notificado 74 casos, de ellos 68 en la provincia de Alicante. De todos ellos han dado positivo 35, de ellos 34 en la provincia de Alicante. Y de estos, 17 en el departamento de salud del Hospital Doctor Balmis, 15 en el de Sant Joan d'Alacant, uno en Orihuela y uno en Elche-Crevillent.

"Desde el año 2024 empezamos a ver que había casos de sarampión a lo que no estábamos acostumbrados", ha explicado Matute, que ha hecho un llamamiento a la vacunación, especialmente de niños, y ha subrayado que, además de monitorización constante, su comunidad hace un "control activo" en aquellos centros "donde puede haber personas que vienen de otros países para vacunarles y controlar que no haya ningún tipo de brote de ninguna enfermedad" e "información activa y formación" de los profesionales de Urgencias.

Muestras

Según el Protocolo del Plan de Eliminación del Sarampión, todos los casos sospechosos deben ser notificados de manera urgente a la Red de Vigilancia Epidemiológica de la comunidad autónoma correspondiente. En ese momento se deben recoger las tres muestras necesarias: una muestra de sangre para serología, exudado faríngeo y orina para detección viral mediante RT-PCR ya que el diagnóstico no puede hacerse solo por serología.

Dado que el sarampión es altamente infeccioso y se propaga fácilmente por el aire, se hace hincapié en la importancia de garantizar una inmunidad suficiente a través de la vacunación en amplios sectores de la población para prevenir la transmisión entre personas.

La recomendación es que al menos el 95% de la población diana esté vacunada con dos dosis de la vacuna contra el sarampión, a fin de prevenir brotes de la enfermedad y proteger a las personas particularmente vulnerables, como los niños demasiado pequeños para ser vacunados y aquellos que no pueden vacunarse por razones médicas.