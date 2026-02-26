Ayuso se suma a Feijóo y asegura que "la inmensa mayoría de los españoles" respalda la vuelta de Juan Carlos I

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que "la inmensa mayoría de los españoles" piensa, como ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sería deseable que Juan Carlos I regrese a España, una vez que se han desclasificado documentos del intento de golpe de Estado del 23F.

"Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles", ha dicho Díaz Ayuso a su llegada al acto de entrega del Premio al Mejor Empresario del Año 2026 de Actualidad Económica.

Esta mañana, Núñez Feijóo ha escrito en X que "la desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".

Fuera desde 2020

El rey emérito -que reside desde 2020 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), a donde se trasladó ante la creciente presión por las investigaciones sobre sus finanzas- ha reconocido "errores innegables" en su trayectoria, ha afirmado Feijóo, pero "contribuyó a sostener" la democracia española.

El rey Juan Carlos se dirige a la nación desde el palacio de la Zarzuela en la noche del 23 de febrero de 1981 / MANUEL H. DE LEON

La petición sucede después de que ayer se desclasificaran, tras un acuerdo del Consejo de Ministros, 153 "unidades documentales", que incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del CESID.

Uno de los documentos del CESID (los servicios de inteligencia de la época) confirma cómo el rey frenó al general Armada en su intento de acudir al palacio, y que también ordenó al general Milans del Bosch, quien para apoyar el golpe había sacado los tanques a la calle en Valencia, que depusiera su actitud.