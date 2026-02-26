MONARQUÍA
Ayuso se suma a Feijóo y asegura que "la inmensa mayoría de los españoles" respalda la vuelta de Juan Carlos I
La presidenta madrileña ha afirmado que sería deseable que Juan Carlos I regrese a España, una vez que se han desclasificado documentos del intento de golpe de Estado del 23F
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que "la inmensa mayoría de los españoles" piensa, como ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sería deseable que Juan Carlos I regrese a España, una vez que se han desclasificado documentos del intento de golpe de Estado del 23F.
"Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles", ha dicho Díaz Ayuso a su llegada al acto de entrega del Premio al Mejor Empresario del Año 2026 de Actualidad Económica.
Esta mañana, Núñez Feijóo ha escrito en X que "la desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".
Fuera desde 2020
El rey emérito -que reside desde 2020 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), a donde se trasladó ante la creciente presión por las investigaciones sobre sus finanzas- ha reconocido "errores innegables" en su trayectoria, ha afirmado Feijóo, pero "contribuyó a sostener" la democracia española.
La petición sucede después de que ayer se desclasificaran, tras un acuerdo del Consejo de Ministros, 153 "unidades documentales", que incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del CESID.
Uno de los documentos del CESID (los servicios de inteligencia de la época) confirma cómo el rey frenó al general Armada en su intento de acudir al palacio, y que también ordenó al general Milans del Bosch, quien para apoyar el golpe había sacado los tanques a la calle en Valencia, que depusiera su actitud.
- Estos son los precios de 'Madrilucía', la primera gran feria andaluza en Madrid: casetas y entradas ya disponibles
- El motivo por el que Antonio Tejero, guardia civil protagonista del 23-F, pidió cumplir condena en la cárcel de Alcalá
- Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- Un joven armado con una escopeta y una ballesta se atrinchera en Torrejón de Ardoz
- Compra una vivienda en Las Rozas y la encuentra okupada por la hija de Marisa Porcel y su pareja: 'Me ofrecí a abonar la mudanza, sus abogados y a darles 20.000 euros
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: los ayuntamientos ya pueden solicitar esta subvención para equipar sus bibliotecas municipales