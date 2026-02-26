Madring ya tiene trofeo: así es 'Monumental', el galardón que recibirá el primer ganador del Gran Premio de España de Fórmula 1

El Gran Premio de Madrid ha pisado a fondo el acelerador. Tras anunciar que las obras llegarán a su fin antes de que finalice mayo, este jueves ha tenido lugar la presentación del trofeo que recibirá el primer ganador del nuevo GP de España el próximo 13 de septiembre. Llamado “Monumental” en honor a la curva del mismo nombre, que será la peraltada más larga del calendario y en la que se inspira por su forma, ha sido diseñado por el estudio italiano Pininfarina y está coronado en su parte más alta por el trazado completo del circuito de Madring.

El diseño ganador fue anunciado por el bicampeón del mundo de rallies, Carlos Sainz, durante la ceremonia oficial celebrada en el Palacio de Cibeles. El evento contó también con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos; y representantes del mundo del deporte, la cultura y la industria.

La propuesta de Pininfarina se impuso a las otras dos candidaturas finalistas: “Regnatrix Aurea”, de la artista madrileña Sandra Val, y “Ascent”, de la diseñadora también madrileña, Laura Talaya. Las tres propuestas habían sido seleccionadas previamente tras una primera fase de deliberación por su calidad conceptual y su capacidad para representar el carácter del nuevo Gran Premio y de la cultura madrileña.

Trofeo de Madring. / Pininfarina

El jurado, compuesto por el ya mencionado Carlos Sainz; el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana; Louise Young, Chief Race Promoters Officer de Formula 1; Gonzalo Cabrera, director de Cultura y Educación de IFEMA MADRID; y la arquitecta y diseñadora de prestigio internacional Teresa Sapey ; afrontó una deliberación especialmente exigente por el alto nivel de las propuestas presentadas. Finalmente, la sobriedad formal, la elegancia de líneas y el carácter icónico de la firma italiana fueron determinantes para que “Monumental” resultara elegida como símbolo de esta nueva etapa.

Del trazado completo a la curva más icónica

Sainz puso en valor el hecho de que el diseño parta de una marca reconocida en el mundo de la Fórmula 1: “Que una firma como Pininfarina diseñe el trofeo del Gran Premio de España demuestra la magnitud de este proyecto. El trofeo “Monumental” no va a ser solo un objeto, será el símbolo que levantará el ganador de la carrera en 2026 y hablará de la curva más icónica, pero también de la manera de entender la victoria en nuestra ciudad. Por eso tenía que estar a la altura de Madrid y de la Fórmula 1 y creo que este trofeo cumple con creces.”

El diseño de Monumental, toma como punto de partida el trazado completo del circuito, que se estira y moldea hasta convertirse en la curva Monumental, transformando la pista en un gesto escultórico. La pieza captura la tensión, y la precisión del pilotaje, generando un juego de superficies y reflejos que transmite sensación de movimiento, incluso en reposo. Un detalle en rojo carmesí con el trazado recorre su contorno, reforzando su vínculo con el Gran Premio de España.

Desde el estudio señalaron que “diseñar un trofeo significa diseñar un símbolo, no solo del deporte, sino también de las personas y del país que lo acoge. En Pininfarina traducimos estos valores en una forma evocadora capaz de transmitir la adrenalina y la emoción que sienten tanto quienes pilotan como quienes viven la carrera desde fuera”.

Del 11 al 13 de septiembre

El FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 se celebrará del 11 al 13 de septiembre en MADRING, un nuevo circuito semiurbano de 5,4 km y 22 curvas diseñado para ofrecer una experiencia de máximo espectáculo. Entre ellas destaca La Monumental, llamada a convertirse en el punto icónico del trazado: una curva de 550 metros con un peralte del 24%, que supondrá un reto único para los pilotos.

Ya se han vendido 80.000 entradas. Será además uno de los circuitos mejor conectados del calendario. Situado dentro de la ciudad y a sólo cinco minutos del aeropuerto, cuenta con parada de metro en su entrada principal, estación de tren y múltiples líneas de autobuses urbanos. Se estima que al menos un 80% de los asistentes accederá en transporte público, reduciendo la huella de carbono.