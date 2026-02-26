Arquitectos y urbanistas reivindican su papel en la "transformación histórica" que afronta Madrid: "Queremos ser útiles"

Las previsiones apuntan a un crecimiento demográfico sostenido y exponencial durante los próximos años de la Comunidad de Madrid, que en 2039 habrá superado ya los 8 millones de habitantes. Mientras no para de crecer, la región cuenta con terreno para construir alrededor de 350.000 viviendas, la bolsa de suelo más grande de toda Europa en estos momentos, pero a todas luces insuficiente frente al crecimiento proyectado. Un desafío que, para afrontarlo, requiere una coordinación efectiva y profunda entre los poderes públicos y la sociedad civil, que reclama su papel clave en la planificación de esta "transformación territorial histórica" que afronta la región.

"Queremos ser útiles, queremos ayudaros", lanzó Ángela Baldellou, directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), en dirección a los representantes políticos presentes este miércoles durante el acto de presentación de las conclusiones de Madrid Foro Urbano Internacional (MFUI). Celebrado por primera vez a finales del pasado diciembre, el encuentro de tres días ha nacido con la voluntad de convertirse en un espacio anual donde pensar conjuntamente en estrategias y políticas concretas para el futuro de la urbe y su entorno.

Con estas palabras, Baldellou lanzaba "el guante a la administración" para que Madrid2050, el think tank impulsado por el Colegio en el que se enmarca MFUI, sea una "una plataforma de liderazgo cívico" con peso en el desarrollo de esa metrópolis madrileña que, al mismo tiempo que aspira a convertirse en una "región global", no renuncie a "seguir siendo única". Según la directora gerente de la institución, "tenemos que ser nosotros, la sociedad civil junto con las administraciones", los encargados de diseñar el "marco de actuación" que haga posible la "regeneración urbana" necesaria.

Hay que "empezar a trabajar desde ya", apremió Baldellou, tanto en los desarrollos en marcha como en la trama urbana ya existente, para "garantizar que no se creen nuevas brechas urbanas". Para ello, Madrid20250 se centra en cuatro líneas: vivienda y habitabilidad; movilidad e infraestructuras; espacio público, y regeneración y rehabilitación, aunque teniendo claro que esos compartimentos estancos no funcionan en la vida real. “No podemos hablar de viviendas si no hablamos de dotaciones y no hablamos de espacio público”, resumió la responsable del COAM, abogando por una "mirada sistémica" como la única receta posible para "hacer ciudad".

En este proceso de hacer ciudad, si bien la última palabra la tienen las autoridades regionales y municipales, "la estrategia y los objetivos tienen que venir amparados, avalados y ayudados por la visión de los profesionales, que somos los que sabemos y podemos aportar los datos de muchas cuestiones", insistió Baldellou durante su intervención. Antes de ella, el decano del Colegio, Sigfrido Herráez, ya había deslizado que el futuro urbano de la metrópolis "depende de muchos", apuntando a la necesidad de que arquitectos, urbanistas y otros expertos formen parte del núcleo de decisiones, pues el futuro “no se decide por inercia ni por acumulación de proyectos”, sino por “la capacidad de pensar, de diseñar, de gobernar la ciudad”.

Para recoger el guante lanzado por ambos estaban ayer entre los presentes en la sede del COAM María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad, y Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento. Consciente de que Madrid "crece y va a seguir creciendo", Piccio-Marchetti defendió que la clave no está en frenar ese fenómeno, sino en asumirlo y planificarlo, especialmente desde la vivienda y las infraestructuras. El objetivo, apuntó, es anticiparse: “Necesitamos saber dónde vamos a ubicar a esas nuevas personas que van a venir”, cada vez “más concentradas en los centros de las ciudades”, y hacerlo garantizando “la mejor calidad de vida y en las mejores ubicaciones”.

Por su parte, González, se encargó de cerra el acto destacando el papel protagonista de las administraciones como garantes del interés general, pero también como instituciones que “escuchan” a la sociedad civil y a los colegios profesionales. El responsable municipal elogió también los cambios normativos regionales, que tras décadas de un urbanismo "encorsetado", permitirá más “agilidad administrativa” y un “planeamiento previsible” para una ciudad del siglo XXI menos rígida. Todo ello, con un propósito generacional: “dejar una ciudad mucho mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos”, también frente a las olas de calor y frío, donde “la arquitectura tiene un papel protagonista”.

La presentación de este miércoles viene acompañada de un documento en el que el COAM expone los principales hallazgos y conclusiones de esta primera edición del foro. Este plantea como razón de ser convertir a Madrid en un “laboratorio urbano” apoyado en Madrid2050 que genere conocimiento riguroso, fomente el debate informado y facilite la cooperación entre administraciones, sector privado y sociedad civil para orientar la transformación territorial hacia calidad urbana, cohesión social y bienestar.

Como primeras conclusiones, el texto incide en que Madrid debe construir un modelo urbano propio e integrado: espacio público, regeneración, vivienda y movilidad no pueden seguir como agendas separadas, porque la calidad urbana no surge automáticamente del crecimiento, sino de una construcción deliberada con visión de largo plazo, regulación clara y colaboración público-privada bien orientada. La conclusión final resume ese “Modelo Madrid” como una síntesis: espacio público como columna vertebral, vivienda y movilidad como infraestructuras sociales, clima/agua/naturaleza como límites e infraestructuras esenciales, y datos como soporte de una gobernanza adaptativa.