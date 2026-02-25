CHAMPIONS LEAGUE
El Bernabéu toma partido por Vinicius: desplegará un mosaico con el mensaje "no al racismo" en el Real Madrid-Benfica
El tifo, que irá acompañado también de la palabra "respect", llega tras el polémico incidente de la ida con Prestianni
Dejando a un lado su trascendencia deportiva, el duelo ante el Benfica en el Bernabéu no será uno más. Apenas ha pasado una semana desde el incidente entre Vinicius y Prestianni, donde esté último presuntamente insultó de forma racista al segundo, y el tema sigue candente. Por eso, el Santiago Bernabéu lucirá un mosaico al comenzar el choque, cuando los jugadores salten al terreno de juego, en el que se leerán dos mensajes: "No al racismo" y "Respect".
Hay que recordar que Prestianni no saltará a jugar, tras la sanción provisional de la UEFA. Y que el encuentro está declarado de alto riesgo y contará con la presencia de 4.000 aficionados del Benfica, en lo que es uno de los mayores desplazamientos de aficionados rivales de esta temporada. Todas la entradas están vendidas, por lo que se prevé un lleno total en el coliseo blanco.
Sin Mbappé
En medio de ese ambiente tenso, el Bernabéu dictará sentencia este miércoles a partir de las 21:00 horas con todos los focos puestos en el delantero brasileño, más aún tras la baja de última hora de Mbappé, con nuevas molestias en la rodilla.
Los blancos parten con ventaja gracias al solitario gol de Vinicius la semana pasada en el Estádio da Luz de Lisboa. Acababa de empezar la segunda parte cuando el carioca cogió el esférico en la banda, encaró a su par y clavó el balón en la escuadra para marcar un golazo. Eso fue justo antes de que todo estallara con las presuntas palabras racistas de Prestianni, después de que Vinicius efusivamente su tanto.
Tras el encuentro, todo el vestuario del Real Madrid salió a defender a uno de sus capitanes. "Lo que he visto es muy claro, le ha dicho cinco veces 'eres un mono'", aseguró al finalizar el partido Kylian Mbappé, que ya en el campo se encaró con el argentino y le dijo "eres un puto racista".
Por ello, la UEFA suspendió provisionalmente al argentino, que no estará en este partido. El Benfica ha presentado un recurso contra esta decisión, ya que considera "que no hay nada probado y que no se justifica la ausencia del jugador en este partido", e incluso ha viajado con el equipo a la capital española.
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros
- Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- Estos son los precios de 'Madrilucía', la primera gran feria andaluza en Madrid: casetas y entradas ya disponibles
- El motivo por el que Antonio Tejero, guardia civil protagonista del 23-F, pidió cumplir condena en la cárcel de Alcalá
- El 'estigma' de Locomía: Antonio Albella revela cómo el grupo ha sido un obstáculo para su carrera como actor