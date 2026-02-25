El Bernabéu toma partido por Vinicius: desplegará un mosaico con el mensaje "no al racismo" en el Real Madrid-Benfica

Dejando a un lado su trascendencia deportiva, el duelo ante el Benfica en el Bernabéu no será uno más. Apenas ha pasado una semana desde el incidente entre Vinicius y Prestianni, donde esté último presuntamente insultó de forma racista al segundo, y el tema sigue candente. Por eso, el Santiago Bernabéu lucirá un mosaico al comenzar el choque, cuando los jugadores salten al terreno de juego, en el que se leerán dos mensajes: "No al racismo" y "Respect".

Hay que recordar que Prestianni no saltará a jugar, tras la sanción provisional de la UEFA. Y que el encuentro está declarado de alto riesgo y contará con la presencia de 4.000 aficionados del Benfica, en lo que es uno de los mayores desplazamientos de aficionados rivales de esta temporada. Todas la entradas están vendidas, por lo que se prevé un lleno total en el coliseo blanco.

Sin Mbappé

En medio de ese ambiente tenso, el Bernabéu dictará sentencia este miércoles a partir de las 21:00 horas con todos los focos puestos en el delantero brasileño, más aún tras la baja de última hora de Mbappé, con nuevas molestias en la rodilla.

Tangana por la polémica entre Vinicius y Prestianni / .

Los blancos parten con ventaja gracias al solitario gol de Vinicius la semana pasada en el Estádio da Luz de Lisboa. Acababa de empezar la segunda parte cuando el carioca cogió el esférico en la banda, encaró a su par y clavó el balón en la escuadra para marcar un golazo. Eso fue justo antes de que todo estallara con las presuntas palabras racistas de Prestianni, después de que Vinicius efusivamente su tanto.

Tras el encuentro, todo el vestuario del Real Madrid salió a defender a uno de sus capitanes. "Lo que he visto es muy claro, le ha dicho cinco veces 'eres un mono'", aseguró al finalizar el partido Kylian Mbappé, que ya en el campo se encaró con el argentino y le dijo "eres un puto racista".

Por ello, la UEFA suspendió provisionalmente al argentino, que no estará en este partido. El Benfica ha presentado un recurso contra esta decisión, ya que considera "que no hay nada probado y que no se justifica la ausencia del jugador en este partido", e incluso ha viajado con el equipo a la capital española.