Sánchez utiliza a Madrid para atacar a Feijóo: "¿Qué va a hacer en Móstoles? ¿Con 'Los Pocholos'? ¿Y Quirón?"

El Congreso de los Diputados vive este miércoles una sesión cargada de temas de actualidad que enfrentan a PSOE y PP y, especialmente, a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, en una jornada en la que los documentos del 23F serán desclasificados. El cara a cara ha subido de tono desde el arranque cuando, en su respuesta al líder del PP, el presidente del Gobierno ha cargado contra lo que ha definido como una intervención "escrita" y basada en "mentiras, bulos e infamias", afeándole que acuda al hemiciclo "una vez a la semana" y que no lo haga, dijo, apoyándose en hechos.

A partir de ahí, Sánchez ha girado el foco hacia Madrid como campo de batalla político para pasar al contraataque, encadenando referencias concretas para cuestionar el modelo del PP en la Comunidad. "¿Móstoles? ¿Qué va a hacer usted en Móstoles, señoría?", ha lanzado desde la tribuna, antes de aludir a Los Pocholos al preguntar: "¿Qué va a hacer usted con Los Pocholos que en la Comunidad de Madrid se dedican a gestionar la educación de los hijos y las hijas de los madrileños?". "¿Qué va a hacer con la empresa Quirón y la sanidad?", ha terminado señalando al poner el foco en la sanidad. Con esa batería de menciones, el presidente ha buscado devolver el golpe y desplazar el cruce al terreno de la gestión de los servicios públicos en Madrid.

El líder del PP ha exigido en su apelación previa que Sánchez desclasifique también sus viajes en Falcon, las "causas del apagón" del pasado 28 de abril, los contratos que "han acabado en mordidas" o "los papeles del Delcygate". Feijóo ha dicho a Sánchez que, dado que "ha apostado por la transparencia", le anima a que "no desista" y "desclasifique los presupuestos", "las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están", "los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a un millón de irregulares", "quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz" o "los datos de los fijos discontinuos".