El 'rey' francés de los cines vende una de las mayores salas de Madrid al productor de las películas de Pajares y Esteso

El grupo francés MK2 ha completado la venta de los cines del centro comercial Palacio de Hielo, uno de los más grandes de Madrid y el tercero por número de salas, a la familia Bermúdez de Castro. Esta saga propietaria de la concesión detrás de todo el inmueble está encabezada por José Luis Bermúdez de Castro, productor de películas del destape como Los Bingueros, protagonizada por Andrés Pajares y Fernando Esteso.

Según confirman desde el grupo galo, que descartó "facilitar detalles de la operación", el brazo inversor detrás de la concesión de este centro comercial ha adquirido la propiedad de los cines, que arrastraban varios años de pérdidas acumuladas, más de 13 millones de euros, cerca de un millón en 2024, el último ejercicio en el que se depositaron las cuentas en el Registro Mercantil.

MK2 adquirió los cines del emblemático centro comercial del distrito de Hortaleza en 2017, dentro de su estrategia de expansión internacional que le elevó de grupo cinematográfico independiente de Francia a convertirse en el tercer exhibidor de España con diez cines, 128 salas y cinco millones de espectadores anuales, según anunciaron.

La compañía francesa ha apostado por desinvertir posiciones en el país después de acumular pérdidas recurrentes en estos cines. A finales de 2024 la empresa explotadora estaba en causa de disolución al contar con un patrimonio neto negativo de 3,5 millones. Esta situación obligó a MK2 a convertir en 2025 un préstamo participativo de 3,8 millones y extender su vencimiento hasta 2029.

Se trata del primer paso atrás de la compañía en España, mercado en el que desembarcó en 2014 con la compra de nueve cines, 120 pantallas y unas 20.000 butacas de la cadena española Cinesur, presente en Andalucía, Badajoz y Toledo, que aún opera a día de hoy. Su salto a la capital en 2017 le permitió sumar las 15 salas y 4.200 butacas de los entonces Cines Dreams, el "cine de mayor afluencia de Madrid" y una de las insignias del Palacio de Hielo desde su apertura en 2003.

Una década antes el Ayuntamiento de Madrid había sacado a licitación la "constitución, conservación y explotación" del Palacio Municipal del Hielo mediante una concesión de 50 años que acabó en manos de la empresa Equidosa de José Luis Bermúdez de Castro. Lo que inicialmente fue un proyecto encaminado a que la capital contase con una pista de hielo terminó convirtiéndose en un gran centro comercial de cuatro plantas, unos 33.000 metros cuadrados de superficie alquilable, más de 59 locales y 1.476 plazas de aparcamiento.

Al cambio en el planteamiento original se le sumó que el centro comercial abrió sus puertas antes de contar con las licencias de Urbanismo, un estreno "jalonado de irregularidades y despropósitos varios" que desataron "una activa oposición vecinal en Hortaleza", según la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). La disputa también tuvo un recorrido judicial, incluso con una sentencia que ordenó la demolición del edificio, hasta que en 2010, siete años después de su apertura, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la legalidad de la construcción.

Pero lo que terminó por redefinir el Palacio de Hielo en el imaginario colectivo madrileño y español fue el uso de la pista de hielo como morgue durante la pandemia de covid-19. Autorizado por la Comunidad de Madrid ante el colapso de los servicios sanitarios y funerarios el 23 de marzo de 2020, poco después de que se decretase el estado de alarma, permitía "el frío necesario para el mantenimiento de los cadáveres". La instalación, de carácter temporal y con la participación de la UME en los traslados de féretros, fue clausurada un mes después, el 22 de abril de 2020.

Para superar esta etapa y tras el levantamiento de las restricciones por el coronavirus, el centro comercial acometió una remodelación interior y exterior que culminó en 2023 para dar al complejo un "resultado luminoso y actual". Una reforma que no parece haber ayudado a que los cines del centro vuelvan a dar beneficios y han llevado a la francesa MK2 a despedirse de Hortaleza y mirar a Chamberí, donde gestiona el mítico Cine Paz de la calle Fuencarral.