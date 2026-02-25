El Real Madrid sobrevive a la trampa del Benfica y saca billete para octavos

Ciertamente, en el momento en el que apareció la bola que emparejaba al Real Madrid con el Benfica en el sorteo previo a esta eliminatoria ya se podía esperar lo que Don Fútbol tenía escrito en su guion. Un enfrentamiento con todos los ingredientes posibles para vivir el regreso de José Mourinho a la que fue su casa, también para citarse con uno de sus alumnos más fieles y, por último, para regalarnos una segunda entrega del partido disputado en la última jornada de la fase liga, que ya es historia de la competición. En lo estrictamente futbolístico, la eliminatoria no avanzó acorde de lo que cabía esperar, pero, con todo ello, el Real Madrid estará en el sorteo de octavos de final. Y lo hará tras sobrevivir a uno de esos partidos trampa, que bien pudo atragantarse para los blancos.

Un gol de Tchouaméni para calmar las aguas

La baja de Kylian Mbappé, la sanción preventiva a Prestianni y la presencia de José Mourinho en uno de los palcos del Santiago Bernabéu acapararon todas las miradas en los instantes previos al comienzo del partido. La baja del francés cedía el liderazgo ofensivo a un Vinicius que en el día de hoy fue abucheado en su estadio, pero no por su afición, sino por la marea roja de seguidores del Benfica que ocupaba un sector en el fondo norte del Santiago Bernabéu. El despliegue de los portugueses, que estuvo a la altura del partido, hizo al conjunto de Mourinho sentirse como local a su paso por Conchaespina.

Las primeras aproximaciones cayeron del lado de los visitantes. Rafa Silva y Schjelderup fueron amenazas constantes en el conjunto de José Mourinho. En el lado de los blancos, Vinicius reclamó un penalti en los primeros compases, por medio de una de esas acciones consideradas residuales. No se había alcanzado el cuarto de hora de partido cuando el Benfica puso patas arriba el Santiago Bernabéu. Un centro de Pavlidis, que encontró una autentica autovía en el costado izquierdo del Real Madrid, encontró a Rafa Silva en el área pequeña de los blancos para poner patas arriba el Bernabéu. El portugués firmó su segundo tanto en menos de una semana, tras marcar en la última jornada disputada en el campeonato liguero. Antes, Thibaut Courtois había protagonizado el milagro de todos los días tras el intento de despeje de Asencio.

Optó Arbeloa por el intercambio recurrente de posiciones entre Camavinga y Álvaro Carreras y, precisamente, ahí encontró el Benfica su oasis durante la primera mitad. Los desajustes defensivos en ese sector fueron aprovechados por los pupilos de Mourinho y a través de esta vía llegaron sus mejores oportunidades. No duró demasiado el estado de emergencia en el Santiago Bernabéu. Apenas un par de minutos después del tanto inicial de los portugueses, Tchouaméni conseguía el tanto del empate tras un centro raso de Fede Valverde. El uruguayo fue asistido por Arda Güler, prácticamente, el único futbolista del centro del campo blanco capaz de desarticular a la zaga lisboeta en el primer acto. En su remate, el francés recordó a cierto alemán que hace no tanto dominaba Europa con la camiseta del Real Madrid.

Mejoró la puesta en escena del Real Madrid tras el tanto del empate. En la segunda intentona contabilizable para los blancos, Güler aprovechó un balón suelto en el área pequeña benfiquista, pero una posición antirreglamentaria de Gonzalo evitó que el tanto subiera al marcador y otorgar así al Real Madrid una ventaja que podría antojarse difícilmente remontable.

Vinicius sentencia en la segunda mitad

Avisó el Real Madrid por medio de un cabezazo de Raúl Asencio a la salida de un córner a la vuelta de vestuarios. Después, fue Trent, mucho más comedido de lo habitual en la parcela ofensiva, quien gozó de una nueva oportunidad para ampliar la distancia, pero su disparo se marchó excesivamente cruzado de la portería que defendía Trubin. No tardó demasiado en sacudirse el Benfica, que estrelló una pelota en el travesaño. Mismos protagonistas que en el primer tanto de los lusos. El delantero griego encontró a Silva en la frontal del área y solo el desvío de Asencio evitó el segundo tanto de los visitantes.

La intranquilidad se apoderó del Santiago Bernabéu ante la falta de ideas de los suyos y el paso adelante de los portugueses. La nota negativa de la segunda mitad llegó en forma de lesión. Raúl Asencio tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla tras un fuerte golpe con Camavinga. El encuentro se tomó una tregua que benefició al conjunto blanco. Con el Benfica ya volcado sobre el terreno de jugeo del Madrid, una pelota al espacio de Valverde dejó a Vinicius en un mano a mano que no perdonó ante Trubin. Segundo tanto para el brasileño en una eliminatoria que lo encumbró como héroe, víctima y actor principal. Los blancos estarán en el sorteo de la siguiente ronda, que deparará el enésimo capítulo ante el Manchester City de Guardiola o un nuevo enfrentamiento hispano-luso, en esta ocasión ante el Sporting de Portugal.