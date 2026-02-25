El Real Madrid busca olvidarse del ruido frente al Benfica y sellar el pase a octavos

El Real Madrid afronta el partido de vuelta de los dieciseisavos de Champions League con un objetivo muy claro: olvidarse del ruido y evitar otro batacazo como el de Albacete en Copa del Rey. El equipo de Álvaro Arbeloa se vuelve a ver las caras con un Benfica enrabietado tras la suspensión cautelar de la UEFA a Gianluca Prestianni, acusado por Vinicius de insultos racistas en el partido de ida. El Santiago Bernabéu dictará sentencia este miércoles a partir de las 21:00 horas con todos los focos puestos en el delantero brasileño.

Los blancos parten con ventaja gracias al solitario gol de Vinicius la semana pasada en el Estádio da Luz de Lisboa. Acababa de empezar la segunda parte cuando el carioca cogió el esférico en la banda, encaró a su par y clavó el balón en la escuadra para marcar un golazo. Eso fue justo antes de que todo estallara con las presuntas palabras racistas de Prestianni, después de que Vinicius efusivamente su tanto. Tras el encuentro, todo el vestuario del Real Madrid salió a defender a uno de sus capitanes. "Lo que he visto es muy claro, le ha dicho cinco veces 'eres un mono'", aseguró al finalizar el partido Kylian Mbappé, que ya en el campo se encaró con el argentino y le dijo "eres un puto racista".

Por ello, la UEFA suspendió provisionalmente al argentino, que no estará en este partido. El Benfica ha presentado un recurso contra esta decisión, ya que considera "que no hay nada probado y que no se justifica la ausencia del jugador en este partido", e incluso ha viajado con el equipo a la capital española.

Prestianni y Vinicius pelean por un balón en el partido en el Estadio da Luz. / EFE

El retorno de Mourinho...pero no al banquillo

Será el partido de los reencuentros a medias. Prestianni no se verá las caras con Vinicius, como tampoco se verá José Mourinho con los banquillos del Bernabéu. Pese a que 'the special one' sí viaja a Madrid, no podrá sentarse a dirigir a su equipo tras la expulsión recibida por protestar en el minuto 85 del partido de ida.

Mourinho protesta en la banda durante el partido de ida en Lisboa. / EFE/ MIGUEL A. LOPES

'Mou' vuelve al estadio blanco tras la bronca en Lisboa con el rechazo de muchos aficionados, que hace poco incluso le pedían como nuevo técnico. ¿La razón? Su crítica a Vinicius, al que acusó en rueda de prensa de "provocar" en la celebración de su tanto en Da Luz. "Pasa en tantos estadios... Le he dicho a Vinícius ¿por qué celebras así? ¿Por qué no celebras como lo hacía Di Stéfano, Pelé? Pasa siempre lo mismo. Es lo único que no entiendo. Ha marcado un gol de otro planeta en un gran partido", señaló el luso.

Así, Mourinho no podrá verse con su pupilo Arbeloa por tercera vez consecutiva en la máxima competición europea. En el primer encuentro, el Benfica logró superar al Real Madrid por 4-2, clasificándose agónicamente en la fase liga. El destino quiso que ambos clubs se enfrentaran de nuevo en la ronda de repesca.

Bajas y apercibidos de sanción

Para el encuentro de este miércoles, el Real Madrid cuenta con las bajas por lesión de Dean Huijsen y Éder Militao en el centro de la defensa, y de Dani Ceballos y Jude Bellingham en el centro del campo. Además, Arbeloa tampoco podrá contar con Rodrygo Goes, sancionado. Los que sí estarán sobre el césped presumiblemente serán Fede Valverde y Mbappé, pese a no encontrarse totalmente recuperados de sus molestias.

Ante la epidemia de lesiones, el técnico del Madrid seguramente cuente con los canteranos Jorge Cestero, Manuel Ángel y Thiago Pitarch, que completaron el entrenamiento con el primer equipo.

Noticias relacionadas

En cuanto a los apercibidos, hasta cinco jugadores se perderían la ida de octavos de Champions en caso de ver una amarilla (y de superar esta ronda, claro está), si bien no todos serán hoy de la partida. De ellos, los que se perfilan como titulares son Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni y Vinícius. También están bajo amenaza Huijsen y Bellingham, aunque ninguno de los dos contará con minutos.