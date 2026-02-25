El sol y las altas temperaturas continuarán esta semana en la Comunidad de Madrid, según la Aemet: esta es la previsión para este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica la continuidad de temporal primaveral para la Comunidad de Madrid. Cielos despejados, sol y temperaturas consideradas altas para este mes del año: así están siendo las últimas jornadas y así se espera que sigan.

¿Dónde y cuando hará sol?

En la capital, la Aemet pronostica que el sol se encuentre completamente despejado sin nubes. La jornada de jueves, 26 de febrero, estará plena y únicamente marcada por el sol.

El pronóstico para la montaña es similar, ya que se espera un predominio de cielo poco nuboso o despejado, sin precipitaciones ni tormentas. El viento soplará del sur o sureste y flojo o, como mucho, moderado.

El día más caluroso de la semana

Si durante las últimas jornadas se ha sentido calor en la Comunidad de Madrid, hoy más: la Aemet fija para la capital una temperatura máxima de 20 grados. La mínima también será la más alta, pues los termómetros marcarán los 10 grados de mínima, una temperatura que hace poco resultaba ser la más alta.

Las temperaturas en la zona de la sierra se mantienen estables, pero con ascensos generalizados. Muestra de ello Somosierra, donde los termómetros oscilarán entre los 16 grados de máxima y los 4 grados de temperatura mínima y Guadarrama, lugar en el que las temperaturas máximas alcanzarán los 19 grados y las temperaturas mínimas los 6.

¿Tendremos otro fin de semana primaveral?

De acuerdo con el pronóstico actual de la Aemet, este próximo fin de semana en la capital se volverá a disfrutar del buen tiempo. Los ciudadanos gozarán de jornadas soleadas, aunque el cielo estará un poco nuboso y los grados comenzarán a descender gradualmente.