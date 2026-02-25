El PP de Alcorcón pide "dignificar" la Iglesia de Santa María la Blanca, único monumento BIC de la ciudad

El PP ha solicitado al Ayuntamiento de Alcorcón que "dignifique" y "mejore de manera integral" el entorno de la Iglesia de Santa María la Blanca, único Bien de Interés Cultural (BIC) en categoría de Monumento en la localidad, además de que "dote de mayor iluminación" al conjunto monumental.

El grupo popular llevará al próximo Pleno municipal una propuesta que plantea que el Consistorio actúe "de una manera urgente" sobre el entorno de esta iglesia, declarada BIC en el año 1993, y otros aspectos que afectan al monumento, según ha avanzado el presidente y Portavoz del PP de Alcorcón, Roberto Marín Vergara. "Un Bien de Interés Cultural no es un inmueble cualquiera, es un elemento patrimonial protegido que forma parte de la identidad de la ciudad. El desprecio a Santa María la Blanca que, desde los gobiernos socialistas, se está sucediendo año tras año debe acabar ya", ha insistido Marín Vergara.

Desde el PP subrayan que, en la mayoría de municipios que cuentan con monumentos declarados BIC, es habitual que el Ayuntamiento "impulse actuaciones visibles como iluminación monumental nocturna, entornos cuidados y señalización patrimonial informativa". "Cuando a un municipio se le reconoce su patrimonio, tiene la responsabilidad de cuidarlo y garantizar que su entorno esté a la altura de su valor", ha reiterado el portavoz del PP, quien ha planteado una serie de actuaciones imprescindibles para llevar a cabo de forma inmediata en este monumento.

En concreto, ha planteado la retirada o canalización del cableado visible en la fachada; la mejora del espacio perimetral con soluciones verdes o ajardinamiento; la instalación de señalética básica que identifique el monumento y aporte información histórica y artística; así como dotar de mayor iluminación el conjunto monumental. "Cuidar lo nuestro no debería generar división, sino consenso. Lo que proponemos es sencillo: iluminar como se merece, embellecer la zona, retirar los elementos no ornamentales, ajardinar y señalizarlo como un monumento de interés que es", ha añadido Marín Vergara, que espera que el resto de grupos apoye esta propuesta "sin tinte político".