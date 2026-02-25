El periodista Vicente Vallés es protagonista este sábado en ‘Un café en las alturas’

Tras la entrevista la semana pasada con la exalcaldesa de Madrid, referente de la izquierda, Manuela Carmena, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Vicente Vallés, veterano periodista que, fruto de su pasión por el espionaje y la geopolítica internacional, acaba de publicar una novela, La caza del ejecutor, en la que aporta claves para comprender la relación actual entre grandes potencias como Estados Unidos, Europa, China y Rusia.

La conversación permitirá conocer algunos aspectos de su vida personal, como sus orígenes humildes o su amor por el Atlético de Madrid, y brindará una reflexión sobre la vigilancia del poder ejecutivo que en democracia asumen los medios de comunicación, y su opinión sobre las etiquetas que a menudo se colocan a los periodistas por su interpretación de los hechos sobre los que informan. Su concepción de la democracia, la relevancia de la pluralidad informativa, la polarización política en España y el nuevo orden mundial hacia el que camina la Humanidad son algunas de las cuestiones sobre las que girará el encuentro con Vicente Vallés.

La caza del ejecutor, su segunda novela de espías, narra la historia de un grupo de espías que tratan de dar con el paradero de alguien que creen que probablemente pertenezca a la inteligencia rusa y que va por el mundo eliminando a espías que el Kremlin considera traidores a su país. Este argumento sirve para hilar una trama que atrapa al lector y lo envuelve en numerosas claves para comprender algunos de los derroteros de la geopolítica internacional actual y real.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, en la que, ante la proximidad del 15 aniversario del 15M, aseguró que “fue un movimiento muy interesante para cuestionar la paralización de las instituciones democráticas”. Carmena considera que “se nos ha olvidado cuidar la democracia” y que “el 15M fue un primer aldabonazo”. En la conversación recuerda el júbilo con que la sociedad española se entregó a la democracia y cómo, con el paso del tiempo, dejamos de estar interesados en protegerla: “cuando no se profundiza en la democracia, esta se oxida y estamos viviendo momentos en los que la democracia ha encogido”.

Carmena admitió que los políticos del 15M terminaron siendo fagocitados por el sistema y cometiendo los mismos errores de aquellos a los que criticaban: “cuando el movimiento deja de ser un movimiento y genera partidos políticos, estos acaban teniendo actitudes clásicas de los partidos de izquierda y ayudan a agostar e impedir ese proceso tan importante que es cuidar y desarrollar una democracia real”.

Blandiendo su independencia de los partidos, la exalcaldesa recordó el modo en que intentó “conformar una candidatura para dirigir Madrid lo suficientemente amplia como para recoger toda la necesidad de justicia que implica una política progresista”. Un argumento que Carmena hiló con el concepto de la “empatía social” que, a su juicio, implica “darnos cuenta de que todas las personas formamos parte de la familia humana”. “La gran consecución de los procesos empáticos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, apuntó.