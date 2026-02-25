Compra una vivienda en Las Rozas y la encuentra okupada por la hija de Marisa Porcel y su pareja: "Me ofrecí a abonar la mudanza, sus abogados y a darles 20.000 euros"

En Las Rozas, hay una vivienda que sobre el papel lo tiene todo: 486 metros cuadrados construidos en una parcela de 1.780, cinco dormitorios, cinco baños, piscina y jardín. Sin embargo, su propietario legal todavía no ha podido disfrutar de las prestaciones. No ha visto su interior, no ha entrado a comprobar su estado y, en definitiva, no puede usar una casa que ya ha pagado.

Manuel Jiménez, nombre con el que se ha identificado el actual propietario, compró el inmueble "a ciegas" en octubre de 2024 por una cifra cercana a los 700.000 euros y conocía que la vivienda venía de un procedimiento complejo y que podía haber complicaciones, pero no esperaba un bloqueo tan prolongado.

De subasta tributaria a conflicto por posesión

La operación se cerró con un vendedor que tres meses antes había adquirido la vivienda en una subasta relacionada con la Agencia Tributaria y, la explicación que recibió Jiménez al comprarla, fue que el activo estaba vinculado a la sociedad Akaster Level SL, asociada a la actriz Marisa Porcel,

La intérprete falleció en agosto de 2018 pero semanas antes su nombre había aparecido en el listado de morosos de Hacienda con una deuda que superaba los 1,42 millones de euros. Al no ser abonada, el inmueble habría sido embargado y finalmente subastado.

La única heredera de Marisa Porcel fue su hija, conocida profesionalmente como Paloma Porcel. A pesar de que el chalé cambió de manos en los papeles, según sostiene la parte compradora, Paloma Porcel y su pareja han seguido viviendo en la vivienda. Eso sí, para el nuevo propietario, hay una diferencia entre ser dueño registral y poder disponer realmente del inmueble.

El derecho de tanteo y retracto

Nada más cerrar la compra, Jiménez impulsó judicialmente el lanzamiento para recuperar la posesión. La respuesta de los ocupantes, según el abogado del propietario, fue intentar apoyarse en el derecho de tanteo y retracto. En términos prácticos, este permite igualar el precio pagado por un tercero y quedarse con la vivienda si se cumple una condición clave ser inquilinos con contrato.

Un acuerdo sin éxito

En el último punto que conoce sobre el proceso, Jiménez afirma que la Guardia Civil se personó en el chalé para identificar a las personas que residían allí. Aun así, parece que el desenlace del conflicto no está cerca. El propietario calcula que podría tardar todavía cerca de un año en poder entrar a vivir en el inmueble con su mujer y su hija pequeña así que, por ahora, el chalé de Cabo Machichaco sigue siendo para quien figura como dueño en el registro, una propiedad inaccesible.

Además, Jiménez ha asegurado en declaraciones para EL MUNDO que los abogados de ambas partes intentaron llegar a un acuerdo, sin éxito: "Hablé directamente con la pareja de la actriz. Yo no tenía por qué pagarles nada, pero me ofrecí a abonar la mudanza, sus abogados y a darles 20.000 euros... Él, de forma chulesca, me dijo que no. Que como tiene 12 coches en la casa y los tendría que sacar todos, mi oferta era ridícula. Me pidieron 300.000 euros. Me parecía una cosa lunática, pensé que me estaban vacilando".