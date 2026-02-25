Operación contra la coca en el Corredor de Henares: 8 detenidos y dos 'supermercados' de droga desmantelados

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de cocaína que operaba entre Torrejón de Ardoz (Madrid) y Torrejón del Rey (Guadalajara), donde contaban con dos importantes puntos de venta. El operativo se ha saldado con 8 detenidos y casi un kilo de coca intervenido (750 gramos), además de otras drogas, armas y munición.

La investigación arrancó gracias a la alerta ciudadana. Diversos avisos apuntaban a una vivienda de Torrejón del Rey donde, según las primeras pesquisas, vivían cuatro personas dedicadas a la distribución de esta droga. Los agentes en seguida detectaron un patrón claro: el responsable recibía envíos con cantidades importantes de cocaína, que después era “cocinada” y fraccionada en dosis más pequeñas para su venta directa y también para redistribuir a otros puntos de menor entidad.

El intercambio de información y la coordinación entre los dos cuerpos permitió tirar del hilo hasta localizar un segundo domicilio vinculado a la organización en Torrejón de Ardoz, lo que llevó a activar una fase operativa conjunta para desmantelar el entramado. Una vez destapados ambos, el 10 de febrero se desplegó un amplio dispositivo policial, con apoyo de GEOs y UIP, para registrar ambas viviendas y detener a los responsables.

Durante la intervención, el cabecilla de la banda, que tenía varias órdenes de arresto pendientes, intentó atropellar a un agente de la Guardia Civil cuando le daba el alto. Además de la coca y diversas cantidades de hachís y marihuana, también se incautaron de un lote de pruductos para la estimulación sexual, con 10 cajas y 220 comprimidos; un arma de fuego simulada, munición y tres armas blancas.

En todo el proceso han participado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares y el Grupo V de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz