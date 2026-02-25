Así será la futura 'electrolinera' de la Castellana: 4.000 kilovatios de potencia con energía cien por cien renovable

El número 276 del Paseo de la Castellana, hasta ahora una antigua gasolinera y descrito como "un espacio degradado", se convertirá en una nueva infraestructura de gran tamaño, renovando sus surtidores para convertirlos en puntos de recarga eléctrica. Calificada como 'electrolinera', esta estación de carga para vehículos eléctricos o híbridos enchufables será la más grande de uso público dentro de los límites de la M-30.

Espacio de la M-30 que será transformado en la mayor electrolinera de uso público / Comunidad de Madrid

Anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el proyecto, que ha sido adjudicado a la empresa Acciona, cuenta un presupuesto de base de 1,7 millones de euros. Con una previsión de finalizar su construcción en el año 2027, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, visitó la parcela de 1281 metros cuadrados el pasado 23 de febrero.

Una transición energética accesible

Con el objetivo de asegurar una transición energética accesible a los ciudadanos, Novillo señalaba que "tanto las empresas como el sector público están cooperando para avanzar hacia una movilidad con cero emisiones". En este contexto, Novillo recordaba que la Comunidad de Madrid es la región española líder en gestión de ayudas para la movilidad eléctrica, con más de 37.000 vehículos subvencionados y 32.000 puntos de recarga.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, visitó la parcela de 1281 metros cuadrados el pasado 23 de febrero / Comunidad de Madrid

Haciendo hincapié en que el automóvil es el responsable del 70% de las emisiones contaminantes y del 50% de los gases invernadero, Novillo definía el proyecto de la electrolinera como "un centro moderno, eficiente y respetuoso con el medioambiente" que permitiría realizar esta transformación tan necesaria en el transporte.

Una infraestructura innovadora

Con energía 100% renovable, la electrolinera tendrá una potencia total de 4.000 kilovatios, energía suficiente para alimentar hasta a 1.000 hogares o para hacer funcionar hasta 2.600 secadores de pelo profesionales al mismo tiempo. Como señalan desde la Consejería, "en ella se empleará la tecnología más innovadora, con una infraestructura distribuida de recarga y módulos de potencia centralizados, conectores de última generación, surtidores con manguera refrigerada, gestión energética avanzada e integración de baterías de segunda vida".

La estación de recarga eléctrica estará dotada de puntos de carga ultrarrápida de hasta 400kW, serán 19 para turismos y una para vehículos pesados de hasta 12 metros de longitud / Comunidad de Madrid

Así, los puntos de carga serán ultrarrápidos, con hasta 400 kW. En total, esta innovadora infraestructura contará con 19 plazas para turismos y una para vehículos pesados de hasta 12 metros. Además, según ha informado el consistorio, junto a ellas habrá una zona de intercambio de baterías para motocicletas y vehículos eléctricos ligeros.

Un aspecto arquitectónico integrado

Al estar situado en el centro de negocios de la ciudad y cercano a las míticas Cuatro Torres de Madrid, además de la renovada estación de Chamartín, el diseño propuesto para esta electrolinera busca integrarse con la infraestructura del entorno.

Es un lugar clave por estar próximo al centro de negocios de la ciudad, en las cercanías de la nueva estación intermodal de Chamartín Clara Campoamor y conectado con las principales redes de transporte / Comunidad de Madrid

En su cubierta, incorporará un sistema energético integral con "paneles solares semitransparentes para el autoconsumo, logrando no solo ser autosuficiente, sino generar un excedente neto anual de más de 35.000 kWh", según ha explicado la Comunidad de Madrid. Además, su fachada será fotocatalítica, eliminando activamente los contaminantes y purificando el aire. Estos esfuerzos se suman a todo un sistema de trazabilidad de la energía de origen renovable en tiempo real.