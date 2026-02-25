El mercado inmobiliario de Madrid supera el precio máximo histórico de compraventa en el inicio de 2026, según Fotocasa

El mercado inmobiliario de la Comunidad de Madrid inicia el año 2026 superando el precio máximo histórico de la vivienda de compraventa, una tendencia alcista que comparte con Andalucía, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana, según los datos del último Índice Inmobiliario publicado por el portal Fotocasa.

El precio medio de la vivienda en el conjunto de España se sitúa en enero de 2026 en 2.897 euros por metro cuadrado tras experimentar un fuerte incremento interanual del 20,4 %, aunque la cifra permanece todavía un 1,9 % por debajo del pico registrado en abril de 2007 en la burbuja inmobiliaria. "Las comunidades con mayor dinamismo económico y mayor capacidad de atracción poblacional y turística lideran las subidas", registrando "récords" casi dos décadas después de la burbuja inmobiliaria, indica en un comunicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

La región madrileña alcanza los 5.225 euros por metro cuadrado con una subida del 19,6%, lo que representa el segundo valor más alto del país solo por detrás de Baleares, comunidad que lidera la tabla nacional con un coste de 5.293 euros y un crecimiento interanual que llega al 14,4%.

María Matos explica que "la combinación del cambio de necesidades de la pandemia, el gran crecimiento demográfico, el auge de los hogares unipersonales y el descenso de los tipos de interés ha reforzado la demanda hasta niveles inéditos, ejerciendo una presión intensa sobre una oferta claramente insuficiente".

El análisis detalla además que capitales como San Sebastián con 7.156 euros por metro cuadrado, Madrid con 6.465 euros por metro cuadrado, Palma de Mallorca con 5.219 euros por metro cuadrado, así como Málaga, Valencia, A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria marcan récords absolutos en sus precios durante este mes, mientras Barcelona se mantiene ligeramente por debajo de su máximo de 2007 pese a tener precios muy elevados.