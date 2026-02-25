TENSIÓN MUNICIPAL
Más Madrid y PSOE abandonan el Pleno de San Blas-Canillejas tras los ataques de Vox
La oposición exige amparo a la presidencia tras ser tildada de organización criminal y terrorista en la sesión del distrito
Los grupos municipales de Más Madrid y el PSOE han protagonizado una salida conjunta del Pleno del distrito de San Blas-Canillejas tras denunciar una serie de "insultos e injurias" proferidos por la formación Vox.
Según los representantes de la oposición, los vocales del grupo municipal de Santiago Abascal calificaron a los socialistas de "organización terrorista" y "organización criminal", lo que provocó una ruptura inmediata de la sesión ante la gravedad de las acusaciones.
La concejala socialista María Caso y el edil de Más Madrid Miguel Montejo denunciaron los hechos a través de un vídeo conjunto donde explicaron que la decisión de abandonar el pleno se tomó tras solicitar amparo a la presidenta del distrito, Almudena Maíllo, sin obtener una respuesta satisfactoria.
Esta es la segunda ocasión en la que ambos grupos se ven obligados a ausentarse de una sesión por motivos similares, lo que evidencia una tensión creciente en la política municipal madrileña.
Desde el PSOE de Madrid critican que la presidencia no exigió la retirada de las palabras ofensivas ni condenó el ataque, lo que a su juicio deja a los concejales y vocales vecinos en una situación de total desamparo institucional.
María Caso calificó la situación de "indecente y antidemocrática", denunciando un acoso constante hacia la oposición que impide el desarrollo normal de la actividad parlamentaria en San Blas-Canillejas.
Por su parte, Más Madrid ha anunciado la presentación de una queja formal ante la presidencia del Pleno. Miguel Montejo fue tajante al señalar que la política municipal debe centrarse en resolver los problemas de los vecinos y no en convertirse en una "colección de permanentes insultos".
El concejal advirtió que no permitirán que el debate político se embarre hasta generar odio entre la ciudadanía, señalando que la actitud de la presidencia deja mucho que desear al permitir que el pleno se transforme en una guerra de zascas e injurias.
