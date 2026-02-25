Madrid busca captar investigadores emergentes para su sistema sanitario con un programa de un millón de euros

En más de una ocasión, a la hora de abordar el problema de la falta de profesionales sanitarios, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha ponderado que hay otros incentivos además de los económicos. Entre ellos se menciona la posibilidad de abordar proyectos de investigación desde las plazas en hospitales o centros de salud. Y a ello se dirige el programa Lánzate, las bases de la convocatoria de cuya primera edición se publican hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

El objetivo es atraer hacia la sanidad pública madrileña lo que en la consejería de la calle de la Aduana definen como talento investigador "emergente". Y lo que el programa pretende potenciar es que profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) desarrollen de manera simultánea las carreras clínica y científica.

Para ello se van a movilizar en esta primera convocatoria cerca de un millón de euros destinados a subvencionar proyectos de I+D+i en los que participen integrantes del Sermas. "Lánzate permitirá a investigadores emergentes de los hospitales públicos, atención primaria, institutos de investigación sanitaria y de las fundaciones de investigación biomédica desarrollar su proyecto", explica la consejera Fátima Matute.

Los proyectos han de tener una duración máxima de dos años. La subvención, detallan en la Consejería de Sanidad, se destinará a cubrir gastos de equipamiento, material fungible, suministros o derechos de propiedad industrial o intelectual. "Todo ello", añade Matute, con menos burocracia para facilitar el desarrollo de los proyectos de manera ágil, rápida y efectiva. En definitiva, es el trampolín que ofrecemos en la Comunidad de Madrid para que avancen en sus investigaciones y mejorar con ello la salud y la vida de las personas".

Desde el Gobierno regional se hace especial hincapié en las cuatro modalidades que contempla el programa. Dos son genéricas, se destinan indistintamente a profesionales de hospitales, centros de salud, fundaciones o institutos de investigación. Una de ellas se destina a menores de 45 años y la otra a profesionales que desarrollen un programa competitivo para la obtención del certificado de reconocimiento de calidad e independencia investigadora R3.

Las otras dos, en cambio, se reservan específicamente para profesionales de atención primaria y de enfermería, respectivamente. Son ámbitos en los que desde la Consejería se viene asegurando que se busca potenciar la investigación. "No todo es asistencia en esta vocación", señalaba de hecho Matute hace menos de un año en un acto con 60 residentes especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria en la Comunidad de Madrid recién terminada su formación. "La investigación enfermera es ya una realidad. Tenemos a una responsable y queremos potenciarla. Y se está poniendo el foco en la atención primaria, que esa es otra novedad respecto a lo que se hacía antes, cuando estábamos en institutos de investigación u hospitales", añadía.

La primera convocatoria del programa Lánzate coincide con una iniciativa aprobada este martes por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Los cuatro grupos representados, PP, Más Madrid, PSOE y Vox, han aprobado por unanimidad una propuesta de Vox para la creación de una línea específica de ayudas a la investigación biomédica. La iniciativa plantea que estas subvenciones se dirijan especialmente a la investigación del cáncer de páncreas; así como que el Consistorio impulse una estrategia de "fomento del mecenazgo científico" en la capital.