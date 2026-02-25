Juan Pablo II y Benedicto XVI marcaron las últimas visitas papales a Madrid: ahora llega el papa León XIV

Con la confirmación de un rumor que corría, la Santa Sede ha confirmado este miércoles que el papa León XIV realizará una visita apostólica a España del 6 al 12 de junio, Madrid vuelve a colocarse en una tradición muy concreta: la de recibir a los pontífices en momentos que suelen mezclar gestos institucionales y grandes celebraciones públicas capaces de marcar la memoria colectiva. Miradas en conjunto, las visitas papales a Madrid han funcionado como "fotografías" de cada época y ahora se abre un nuevo capítulo que enlaza con ese hilo histórico quince años después de la última visita papal, en 2011.

Benedicto XVI en 2011

Benedicto XVI viajó a Madrid entre el 18 y 21 de agosto de 2021 por la Jornada Mundial de la Juventud. La capital se transformó durante días: centros, parroquias, Ifema y grandes plazas llenas de peregrinos, con un programa que mezcló catequesis, celebraciones y eventos culturales. Benedicto XVI dejó imágenes muy reconocibles: la acogida y el Vía Crucis en el eje Cibeles–Recoletos, la misa con seminaristas en la Almudena, el agradecimiento a voluntarios y, sobre todo, el gran cierre en Cuatro Vientos con vigilia y misa final (con el episodio meteorológico que puso a prueba a todos y acabó reforzando el recuerdo colectivo). El tono de sus mensajes fue más catequético y "de ideas": fe razonada, identidad cristiana en Europa y una llamada a vivir la fe sin reducirla a algo privado.

El Papa Benedicto XVI a su llegada al aeropuerto de Madrid-barajas, recibido por los Reyes y miembro del Ejecutivo y oposicion en 2011. / Delegaciones

Juan Pablo II en 2003

Ya al final de su pontificado, Juan Pablo II regresó a Madrid para un viaje breve e intensísimo el 3 y 4 de mayo de 2003: el encuentro con jóvenes en Cuatro Vientos y la canonización en la Plaza de Colón, que volvió a llenar el centro de la ciudad de una liturgia masiva, con una estética muy propia de sus viajes (cantos, banderas, vigilias, testimonios). Fue un regreso que se vivió casi como despedida: más que discursos largos, quedaba la fuerza del gesto y la conexión con la juventud, y el mensaje de santidad "cercana" a través de los nuevos santos, presentado como respuesta concreta a la vida cotidiana.

Misa de Juan Pablo II en la Plaza de Colón de Madrid, en 2003. / AGUSTIN CATALAN / Camara digital

Juan Pablo II en 1993

En esta segunda visita, entre el 15 y el 17 de junio de 1993, el centro de gravedad en Madrid fue la Catedral de Santa María la Real de la Almudena: presidió la celebración eucarística para su consagración (15/06), se encontró con los obispos españoles en la sede de la CEE y, al día siguiente, participó en actos litúrgicos y diplomáticos, incluyendo una canonización en Madrid (16/06), antes de despedirse en Barajas. Un ritmo casi de "maratón" para condensar en pocos días un mensaje de comunión, renovación pastoral y presencia evangelizadora en una sociedad cada vez más secularizada.

Noticias relacionadas

Juan pablo II en 1993, en la entrada de la Almudena. / Archivo

Juan Pablo II en 1982

En su primer viaje a España, Juan Pablo II pasó varios días clave en Madrid. La visita de noviembre de 1982 fue la gran "presentación" de Juan Pablo II ante la España de la Transición, y Madrid funcionó como escenario principal de recepción y de varios gestos pastorales fuertes. Además del recibimiento en Barajas y los encuentros con autoridades y con el episcopado, el Papa quiso combinar lo institucional con lo popular: misas multitudinarias, reuniones con familias, jóvenes y vida consagrada, reuniones institucionales (incluido el Palacio Real) y momentos de especial carga simbólica como la celebración en La Almudena y la oración por los difuntos en el cementerio. El tono general fue el de animar a la Iglesia española a mirar al futuro sin perder raíces, con mensajes muy directos sobre fe pública, cultura y compromiso social.