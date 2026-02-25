Isabel Díaz Ayuso pide a PP y Vox "buscar unos mínimos" ante las próximas elecciones entre críticas a Sánchez

"Buscar unos mínimos". Eso es lo que considera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deben hacer PP y Vox ante la próxima convocatoria electoral frente a un Pedro Sánchez "que ha demostrado ser profundamente antidemocrático". Así, al menos, se ha pronunciado cuando le han preguntado por la reacción de Santiago Abascal al documento elaborado por Génova para fijar el marco de sus acuerdos con la formación de ultraderecha. Abascal ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de abordar la cuestión "como si estuvieran pactando con salvajes y pretendieran domar a Vox".

A juicio de Ayuso, lo que deben hacer ambas formaciones es "buscar unos mínimos". Por ello, entiende que la postura del Partido Popular ha quedado "muy clara". No obstante, la presidenta madrileña ha buscado dirigir sus ataques contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. "En estos momentos, más que las preocupaciones entre qué vamos a pactar, qué vamos a hablar, a mí me preocupa que las urnas no sean de cartón", ha señalado. "Antes de hablar de cómo llegar a las urnas, preocupémonos de que no sean de cartón, porque yo me espero cualquier cosa y cualquier trampa por parte de un presidente que ha demostrado ser profundamente antidemocrático".

No ha sido el único aldabonazo que la baronesa madrileña ha proferido hoy contra Sánchez, quien esta mañana, en la sesión de control al Gobierno ha recurrido a la actualidad y a la presidenta madrileña contra Feijóo. "¿Qué va a hacer en Móstoles? ¿Con 'Los Pocholos'? ¿Y Quirón?", ha inquirido el presidente del Gobierno contra el jefe de la oposición.

"Pedro Sánchez está profundamente obsesionado con la Comunidad de Madrid y conmigo", ha replicado Ayuso desde Peñalara, en el parque nacional de Guadarrama, donde hoy se ha reunido de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. "Debe de dormir muy mal por las noches porque todos los días de su vida, en todos los lugares allá donde va, aunque sea fuera de España, tiene que mencionarnos e insultarnos". "Que se lo haga mirar", ha zanjado.

De la misma forma, ha utilizado contra Sánchez la desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23F de 1981, decisión tras la cual está convencida de que no hay "ningún interés por la transparencia". "No sabemos qué ha sucedido con los accidentes de los trenes, no sabemos qué ha sucedido con los apagones, no sabemos por qué tenemos un pacto con Bildu por el que se están soltando presos por votos, como para que nos den información sobre el 23F que no sea todo aquello que nos quiera vender el presidente del Gobierno".

"Si la justificación que ha dado el Gobierno a través de su portavoz es que no haya jóvenes cantando el Cara al sol, que me diga en qué país vive, no sea que en su urbanización sea donde lo cantan, y no en el resto de España", ha abundado en relación con las explicaciones que dio ayer la ministra Elma Saiz tras el Consejo de Ministros.

Sobre Yolanda Díaz

Ayuso también se ha referido al anuncio hecho por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que no se presentará en las próximas elecciones. "Lo veníamos advirtiendo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, acabará en el PSOE", ha vaticinado. "Quizás no sea candidata por Sumar, pero acabará en el PSOE, como ya ha hecho en por lo menos dos ocasiones".

La presidenta madrileña detecta en la actitud de Díaz "un modo de operar". "Llega un partido, se pone al frente, lo vacía, lo destroza y salta a otro", ha descrito. "Lo único que le puedo pedir es que se dé prisa en meterse en el PSOE y que lo termine de hundir, por favor".

Noticias relacionadas

Asimismo, ha salido en defensa del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a quien una exconcejal acusa de acoso sexual y laboral y cuya dimisión pidió ayer toda la oposición, de Podemos a Vox, en un pleno extraordinario en el ayuntamiento de la localidad. Ayuso ha acusado al "equipo de Sánchez" de estar detrás de las acusaciones. "Que salga en tromba todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno a difamar al alcalde de Móstoles utilizando todo el poder jerárquico de un presidente contra un alcalde, me parece inaceptable, inasumible", ha señalado. "Lo único que estoy viendo por parte de todo el mundo en torno al caso de Móstoles es intentar difamar para acabar con el alcalde, cuando es una persona que está realizando un trabajo excepcional por todos los mostoleños".