Un hombre de 70 años, herido grave tras ser atropellado por un autobús en la calle San Bernardo

Un varón de aproximadamente 70 años se encuentra en estado grave tras sufrir un aparatoso accidente este miércoles en el distrito Centro de Madrid. El suceso ocurrió en la calle San Bernardo, a la altura de la confluencia con Gran Vía, cuando el hombre se desvaneció repentinamente y cayó a la calzada justo en el momento en que circulaba un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El atropello se produjo poco antes de las 18:30 horas. Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, el impacto contra la luna delantera del vehículo provocó que la víctima sufriera un traumatismo craneoencefálico severo.

El desvanecimiento previo del peatón hizo inevitable que el conductor del autobús pudiera reaccionar a tiempo para evitar la colisión.

Traslado de urgencia al Hospital Clínico San Carlos

Efectivos de Samur-Protección Civil se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos para atender al herido. Tras estabilizarle e intubarle debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre fue trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico San Carlos.

La Policía Municipal de Madrid ha asumido la realización del atestado para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Asimismo, varias patrullas acompañaron al convoy sanitario para agilizar el traslado y facilitar la llegada de la ambulancia al centro hospitalario en plena hora punta en el centro de la capital.