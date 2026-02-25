TRAS DOS DÍAS DESAPARECIDO
La Guardia Civil encuentra el cuerpo sin vida de un montañero madrileño en el Circo de Gredos (Ávila)
El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña encontró al fallecido en el paraje de Portilla de los Cobardes, próximo al pico Almanzor de la Sierra de Gredos
Un montañero de 52 años, vecino de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), ha perdido la vida en pleno Circo de la abulense Sierra de Gredos, donde su cadáver ha sido encontrado por los especialistas en montaña de la Guardia Civil tras una intensa búsqueda a raíz de ser denunciada su desaparición.
La búsqueda del montañero se inició durante la tarde del pasado lunes, según ha informado en una nota de prensa la Guardia Civil de Ávila, que recibió un aviso del puesto de San Martín de Valdeiglesias comunicando la posible desaparición en el Circo de Gredos de un vecino de ese municipio.
A partir de entonces, primero fue una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Navarredonda de Gredos (Ávila) la que se desplazó a la Plataforma de Gredos, donde localizaron estacionado el vehículo del desaparecido.
Dispositivo del GREIM
Fue activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de El Barco de Ávila, que puso en marcha un dispositivo de búsqueda y localización en el que participaron, junto a sus efectivos, dos helicópteros de la Guardia Civil, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid) y capacidad de vuelo nocturno.
Al operativo se sumaron dos especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) para realizar las labores de localización del dispositivo móvil del desaparecido.
Aunque a las 23:40 horas los helicópteros ya sobrevolaban el área de búsqueda, a las 2:35 horas las adversas condiciones del tiempo, especialmente el fuerte viento, obligaron a las aeronaves a retirarse al helipuerto de El Barco de Ávila.
Localizado de madrugada
Los efectivos del GREIM continuaron por tierra las labores de búsqueda, localizando el cuerpo sin vida del montañero a las 3:55 horas de este martes en el paraje conocido como Portilla de los Cobardes, en el término municipal de Zapardiel de la Ribera (Ávila).
Este paraje es un paso de montaña próximo al pico Almanzor que con sus 2.591 metros es el más elevado de la Sierra de Gredos y del Sistema Central.
Tras hallar el cadáver, fue activado el correspondiente protocolo judicial, permaneciendo dos especialistas del GREIM en la zona hasta que la evacuación del cuerpo se produjo a las nueve de la mañana de este martes por parte de un helicóptero de la Guardia Civil.
La aeronave trasladó al fallecido hasta el helipuerto de Hoyos del Espino (Ávila), donde esperaba personal sanitario de SACyL y el equipo forense. Finalmente, el cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Ávila para practicarle la autopsia.
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros
- Estos son los precios de 'Madrilucía', la primera gran feria andaluza en Madrid: casetas y entradas ya disponibles
- Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- El motivo por el que Antonio Tejero, guardia civil protagonista del 23-F, pidió cumplir condena en la cárcel de Alcalá
- El 'estigma' de Locomía: Antonio Albella revela cómo el grupo ha sido un obstáculo para su carrera como actor