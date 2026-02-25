La Guardia Civil encuentra el cuerpo sin vida de un montañero madrileño en el Circo de Gredos (Ávila)

Un montañero de 52 años, vecino de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), ha perdido la vida en pleno Circo de la abulense Sierra de Gredos, donde su cadáver ha sido encontrado por los especialistas en montaña de la Guardia Civil tras una intensa búsqueda a raíz de ser denunciada su desaparición.

La búsqueda del montañero se inició durante la tarde del pasado lunes, según ha informado en una nota de prensa la Guardia Civil de Ávila, que recibió un aviso del puesto de San Martín de Valdeiglesias comunicando la posible desaparición en el Circo de Gredos de un vecino de ese municipio.

A partir de entonces, primero fue una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Navarredonda de Gredos (Ávila) la que se desplazó a la Plataforma de Gredos, donde localizaron estacionado el vehículo del desaparecido.

Dispositivo del GREIM

Fue activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de El Barco de Ávila, que puso en marcha un dispositivo de búsqueda y localización en el que participaron, junto a sus efectivos, dos helicópteros de la Guardia Civil, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid) y capacidad de vuelo nocturno.

Al operativo se sumaron dos especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) para realizar las labores de localización del dispositivo móvil del desaparecido.

Aunque a las 23:40 horas los helicópteros ya sobrevolaban el área de búsqueda, a las 2:35 horas las adversas condiciones del tiempo, especialmente el fuerte viento, obligaron a las aeronaves a retirarse al helipuerto de El Barco de Ávila.

Localizado de madrugada

Los efectivos del GREIM continuaron por tierra las labores de búsqueda, localizando el cuerpo sin vida del montañero a las 3:55 horas de este martes en el paraje conocido como Portilla de los Cobardes, en el término municipal de Zapardiel de la Ribera (Ávila).

Este paraje es un paso de montaña próximo al pico Almanzor que con sus 2.591 metros es el más elevado de la Sierra de Gredos y del Sistema Central.

Tras hallar el cadáver, fue activado el correspondiente protocolo judicial, permaneciendo dos especialistas del GREIM en la zona hasta que la evacuación del cuerpo se produjo a las nueve de la mañana de este martes por parte de un helicóptero de la Guardia Civil.

La aeronave trasladó al fallecido hasta el helipuerto de Hoyos del Espino (Ávila), donde esperaba personal sanitario de SACyL y el equipo forense. Finalmente, el cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Ávila para practicarle la autopsia.