Felipe González sale en defensa de la figura del Rey en el 23F: "Fue decisivo"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha solicitado formalmente la aprobación de una ley que permita desclasificar "todos" los secretos oficiales en España. Durante un acto en el Senado, el histórico dirigente socialista ha defendido que la intervención del rey Juan Carlos I durante el golpe de Estado del 23-F fue "decisiva" y "ejemplar" para mantener el orden constitucional.

González ha calificado de "anomalía" la situación actual de los archivos históricos españoles. Según el exjefe del Ejecutivo, es contradictorio que los investigadores encuentren más datos sobre la historia de España en archivos de Londres, París o Alemania que en las propias instituciones nacionales.

Para el expresidente, es urgente establecer una normativa clara y homologable a otras democracias consolidadas que garantice la transparencia total, permitiendo conocer en profundidad episodios clave de la Transición.

Defensa del Rey Juan Carlos I y su actuación en el 23-F

Ante las dudas de algunos sectores sobre el tiempo que el monarca tardó en dirigirse a la nación el 23 de febrero de 1981, González ha sido contundente. Ha explicado que el Rey necesitó ese margen para asegurar la posición de las guarniciones militares antes de intervenir públicamente.

"La actuación de Juan Carlos I fue, no solo ejemplar, sino decisiva", sentenció González, insistiendo en que la Corona fue el motor determinante para el restablecimiento inmediato del régimen constitucional frente a las "trampas y engaños" de la jornada.

El expresidente también mostró su preocupación por el retroceso de los valores democráticos a nivel global. En este contexto, definió a la Corona como la institución más refrendada por los españoles tras el proceso constitucional, recordando que el monarca cedió poderes incluso antes de la aprobación de la Carta Magna.

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, coincidió en el análisis al definir al Rey como una figura "neutral pero nunca neutralizada". Rollán destacó que la Jefatura del Estado ofrece certeza y una arquitectura sólida frente al acoso del populismo y la polarización actual.

Estas declaraciones se producen el mismo día en que el Gobierno de España ha hecho públicos documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F. Aunque la información ya es accesible en la web de La Moncloa, Felipe González insiste en que estas medidas no deben ser discrecionales, sino estar amparadas por una ley de desclasificación total que elimine cualquier sombra de duda sobre el pasado democrático del país.