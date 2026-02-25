MEMORIA DEMOCRÁTICA
Felipe González sale en defensa de la figura del Rey en el 23F: "Fue decisivo"
El expresidente del Gobierno reclama una ley que permita desclasificar todos los secretos
El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha solicitado formalmente la aprobación de una ley que permita desclasificar "todos" los secretos oficiales en España. Durante un acto en el Senado, el histórico dirigente socialista ha defendido que la intervención del rey Juan Carlos I durante el golpe de Estado del 23-F fue "decisiva" y "ejemplar" para mantener el orden constitucional.
González ha calificado de "anomalía" la situación actual de los archivos históricos españoles. Según el exjefe del Ejecutivo, es contradictorio que los investigadores encuentren más datos sobre la historia de España en archivos de Londres, París o Alemania que en las propias instituciones nacionales.
Para el expresidente, es urgente establecer una normativa clara y homologable a otras democracias consolidadas que garantice la transparencia total, permitiendo conocer en profundidad episodios clave de la Transición.
Defensa del Rey Juan Carlos I y su actuación en el 23-F
Ante las dudas de algunos sectores sobre el tiempo que el monarca tardó en dirigirse a la nación el 23 de febrero de 1981, González ha sido contundente. Ha explicado que el Rey necesitó ese margen para asegurar la posición de las guarniciones militares antes de intervenir públicamente.
"La actuación de Juan Carlos I fue, no solo ejemplar, sino decisiva", sentenció González, insistiendo en que la Corona fue el motor determinante para el restablecimiento inmediato del régimen constitucional frente a las "trampas y engaños" de la jornada.
El expresidente también mostró su preocupación por el retroceso de los valores democráticos a nivel global. En este contexto, definió a la Corona como la institución más refrendada por los españoles tras el proceso constitucional, recordando que el monarca cedió poderes incluso antes de la aprobación de la Carta Magna.
Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, coincidió en el análisis al definir al Rey como una figura "neutral pero nunca neutralizada". Rollán destacó que la Jefatura del Estado ofrece certeza y una arquitectura sólida frente al acoso del populismo y la polarización actual.
Estas declaraciones se producen el mismo día en que el Gobierno de España ha hecho públicos documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F. Aunque la información ya es accesible en la web de La Moncloa, Felipe González insiste en que estas medidas no deben ser discrecionales, sino estar amparadas por una ley de desclasificación total que elimine cualquier sombra de duda sobre el pasado democrático del país.
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros
- Estos son los precios de 'Madrilucía', la primera gran feria andaluza en Madrid: casetas y entradas ya disponibles
- Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- El motivo por el que Antonio Tejero, guardia civil protagonista del 23-F, pidió cumplir condena en la cárcel de Alcalá
- Compra una vivienda en Las Rozas y la encuentra okupada por la hija de Marisa Porcel y su pareja: 'Me ofrecí a abonar la mudanza, sus abogados y a darles 20.000 euros