EMVS Madrid construirá más de 600 viviendas de alquiler asequible en Los Berrocales y Los Ahijones

La segunda fase del Plan Suma Vivienda de EMVS Madrid ha conseguido ofertas en todos los lotes de la segunda fase para construir más de 600 viviendas en alquiler asequible mediante colaboración público-privada en los nuevos desarrollos de Los Berrocales y Los Ahijones, en el distrito de Vicálvaro, ha informado la empresa municipal en un comunicado.

Ayer finalizó el plazo para presentar ofertas para el desarrollo y la gestión de trece parcelas municipales, agrupadas en tres lotes, del Plan Suma Vivienda, en las que se prevé la construcción de más de 600 viviendas de alquiler asequible. La segunda fase de licitación ha concluido con la presentación de ofertas por parte de seis empresas distribuidas en los tres lotes sacados a concurso.

También en la primera fase todos los lotes obtuvieron ofertas. La mayor parte de estos pisos, alrededor de 400, se levantarán en Los Ahijones, mientras que el resto se edificarán en Los Berrocales. Se estima que las más de 600 viviendas de esta segunda fase permitirán alojar a cerca de 1.600 madrileños. Se calcula que esta fase del plan generará cerca de 9.500 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante las fases de construcción y explotación de los alquileres.

Más de 2.200 viviendas en total

De esta forma, el Ayuntamiento, a través de EMVS Madrid, sigue avanzando con el Plan Suma Vivienda, que permitirá la construcción de más de 2.200 viviendas destinadas a alquiler asequible. El Plan Suma Vivienda nace de la necesidad de incrementar el número de hogares en régimen de alquiler con la mayor agilidad, en el menor tiempo posible y sin acumular suelo pendiente de edificar, impulsando de esta forma la promoción de miles de viviendas públicas de alquiler asequible en suelo municipal mediante la colaboración público-privada, ha destacado el Consistorio.

La fórmula de colaboración público-privada del Plan Suma Vivienda permite ampliar más rápidamente la oferta municipal de vivienda pública como principal estrategia para reducir el precio del alquiler en la capital.

De esta manera, es el superficiario el que asume la construcción y posterior gestión de esas viviendas destinadas a un régimen de alquiler asequible durante 70 años, en colaboración con EMVS Madrid. Pasado ese tiempo, estas viviendas se incorporarán al patrimonio municipal y se podrán seguir destinando a alquiler.

Nuevos perfiles de inquilinos

El plan suma nuevos perfiles de inquilinos ya que posibilitará incrementar el umbral de ingresos a los que se dirige EMVS Madrid, actualmente fijado en 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de forma que a estas nuevas viviendas podrán acceder todos los madrileños que ingresen hasta 5,5 veces el IPREM. Esto permitirá ofrecer viviendas públicas a madrileños con rentas que no suelen ser suficientes para poder acceder al mercado libre de alquiler. Como en el resto de viviendas de EMVS Madrid, los inquilinos de este plan nunca pagarán de renta más del 30% de los ingresos de su unidad familiar.

La primera fase del Plan Suma Vivienda ya está en marcha. Las empresas adjudicatarias (Redes, Pecsa y Fundación Salas) han comenzado a promover las 27 parcelas municipales donde construirán más de 1.600 viviendas de alquiler asequible. La mayoría de estos pisos, unos mil, se levantarán en Los Berrocales, mientras que el resto se edificarán en Los Ahijones. Se calcula que esta primera fase del plan generará más de 24.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) durante la construcción y la explotación de los alquileres.

Noticias relacionadas

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid posee un patrimonio de 9.400 viviendas públicas para los madrileños, cifra que "consolida a Madrid en el primer puesto del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo", dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.