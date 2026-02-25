PARQUES
Los almendros tiñen de rosa y blanco Madrid: estos son los mejores parques para disfrutar del espectáculo natural
En la capital, la floración de los almendros se ha convertido en un plan popular, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de la naturaleza en lugares como El Retiro o Casa de Campo
El tiempo casi primaveral de los últimos días en Madrid ha traído consigo una de las estampas más especiales del año: los almendros ya florecen y marcan el preludio de la primavera. Algunos ejemplares ya han comenzado a teñir de rosa y blanco parques y jardines, aunque se espera que la gran explosión se espera este fin de semana o principios de la próxima.
La floración suele producirse entre finales de invierno y comienzos de primavera y este año se ha visto favorecida por el buen tiempo que, mientras acompañe, los almendros seguirán ofreciendo durante los próximos días uno de los espectáculos naturales más esperados de la ciudad.
Esta imagen que recuerda por momentos a los cerezos japoneses se ha consolidado como uno de los planes al aire libre más populares en Madrid y, por ello, a continuación te revelamos los mejores lugares donde podrás verlos.
La Quinta de los Molinos
Cuando llega esta época del año, todas las miradas se sitúan sobre este parque situado en el distrito San Blas-Canillejas. Este lugar ha sido declarado Bien de Interés Cultural en 2025 y, desde su creación en 1920, alberga miles de almendros repartidos por más de 20 hectáreas.
Además, este parque está repleto de naturaleza: olivos, pinos y eucaliptos acompañados de fuentes y un bonito lago. La Quinta de los Molinos es un lugar bonito durante todo el año, pero ahora cobra un encanto especial gracias a las flores blancas y rosadas de los almendros.
El Huerto del Francés
Dentro de las 118 hectáreas de El Retiro, hay un rincón en el que se encuentran más de 300 ejemplares de almendros. Es una alternativa tranquila frente a uno de los lugares más concurridos como la Quinta de los Molinos, situado a lo largo del paseo Fernán Núñez y muy cerca de la plaza del Ángel Caído.
Este lugar tiene un extra especial, pues aquí podréis buscar la noria de agua del huerto, una reproducción de la que había originalmente en este lugar del siglo XVII.
La Senda Botánica
Otro de los lugares imprescindibles donde ver los almendros en flor es en Casa de Campo, una superficie de más de 1.722 hectáreas. Se trata de un sendero, señalizado y de fácil recorrido, rodeado de almendros en el primer tramo del itinerario, entre el metro Lago y la puerta del Zarzón.
Ahora, no solo hay almendros, también hay más especies a lo largo del recorrido como ciruelos de pissard, una variedad que florece también a finales de febrero o comienzos de marzo, normalmente después de los almendros. Sus pequeñas flores de cinco pétalos de color blanco y rosado tienen una belleza comparable a la del almendro en flor.
