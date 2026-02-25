El papa León XIV visitará España en junio: Madrid, Barcelona y Canarias, en su agenda

Si bien ya corría el rumor de que el papa León XIV podría viajar a España, este mediodía la Santa Sede lo ha confirmado. Con esta visita, un pontífice volverá a territorio español tras casi 15 años desde la última gran cita papal en el país, la JMJ de 2011 en Madrid.

El recorrido arrancará en Madrid y continuará en Barcelona, donde el Papa participará en un acto especialmente simbólico: la inauguración de la nueva (y más alta) torre de la Sagrada Familia. Además, la cita coincidirá con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, a quien se declaró el año pasado venerable siervo de Dios. Después, la agenda se trasladará a Canarias, donde se contemplan las visitas a Tenerife y Gran Canaria.

Una visita organizada hace meses

Aunque el anuncio oficial llega ahora, el desplazamiento llevaba tiempo preparándose. En distintas ocasiones, el propio León XIV ha dejado entrever que su presencia en España era más que probable. En una comparecencia ante periodistas durante su viaje a Turquía, aseguró que los españoles podían esperar verle pronto.

Esa expectativa también se reforzó tras la audiencia del 17 de noviembre, cuando los obispos de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española salieron del encuentro con el Papa con la impresión de que el viaje podría producirse relativamente pronto.

Preparativos en marcha para la llegada de León XIV a Madrid

Antes de la confirmación de este miércoles, la Conferencia Episcopal Española y las diócesis implicadas ya habían activado comisiones de preparación para coordinar logística, agenda y organización.

Noticias relacionadas

La Archidiócesis de Madrid ha expresado su alegría tras la confirmación oficial por parte de la Santa Sede del viaje apostólico del papa León XIV, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. El anuncio ha sido acogido con entusiasmo en la comunidad diocesana madrileña, que interpreta la visita como un acontecimiento de especial relevancia eclesial y un signo de comunión y esperanza para la Iglesia local.